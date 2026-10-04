Wiesbaden - Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat seine Partei dazu aufgefordert, ihren Konservatismus stärker zu betonen. Vor allem das konservative Element sei existenziell wichtig für die CDU, sagte Rhein dem "Stern". Als Vorbilder nannte er neben dem früheren CDU-Kanzler Helmut Kohl und dem hessischen Ex-Landesvorsitzenden Alfred Dregger auch den einstigen CSU-Chef Franz-Josef Strauß.
"Ansonsten droht, was überall in Europa passiert: Konservative Parteien verschwinden", so der CDU-Politiker weiter. Das müsse seine Partei verhindern. Dazu gehöre auch, "mehr Helmut Kohl" zu wagen.
"Es ist wichtig, dass wir unsere nationalen Symbole nicht einer in Teilen rechtsextremistischen, im Kern unpatriotischen Partei überlassen", erklärte der hessische Ministerpräsident. Die AfD wolle das Europa zerstören, das Kohls Politik ermöglicht habe.
"Wir sind die Mitte-Rechts-Partei in Deutschland", sagte Rhein. Strauß habe recht gehabt: "Wir dürfen rechts von uns auf Dauer keine andere Kraft zulassen."
"Ansonsten droht, was überall in Europa passiert: Konservative Parteien verschwinden", so der CDU-Politiker weiter. Das müsse seine Partei verhindern. Dazu gehöre auch, "mehr Helmut Kohl" zu wagen.
"Es ist wichtig, dass wir unsere nationalen Symbole nicht einer in Teilen rechtsextremistischen, im Kern unpatriotischen Partei überlassen", erklärte der hessische Ministerpräsident. Die AfD wolle das Europa zerstören, das Kohls Politik ermöglicht habe.
"Wir sind die Mitte-Rechts-Partei in Deutschland", sagte Rhein. Strauß habe recht gehabt: "Wir dürfen rechts von uns auf Dauer keine andere Kraft zulassen."
© 2026 dts Nachrichtenagentur