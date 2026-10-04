Berlin - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) erwartet trotz der vergleichsweise niedrigen Füllstände keine Gasmangellage im Winter. "Die Versorgung auch für einen kalten Winter können wir als gesichert annehmen. Es gilt jetzt, Speicher so zu befüllen, dass auch längere Kälteperioden gut überstanden werden können", sagte Reiche der "Bild am Sonntag".



Es gebe darüber hinaus an den Küsten große LNG-Einheiten. Über die bekomme Deutschland zusätzlich Mengen. Ihre jüngste Anweisung an Sefe, mehr Gas einzuspeisen sei "keineswegs" ein Hinweis, dass sie die Situation bisher unterschätzt habe.



"Wir haben einen geringeren Gasverbrauch in den letzten Jahren gesehen und müssen ein Optimum schaffen aus einer Ausgabe, die man finanzieren muss, und Preisen am Markt", so die Wirtschaftsministerin weiter. Der Staat könne nicht jedes Risiko nehmen. "Aber die beiden Unternehmen, die im Bundesbesitz sind, Juniper und Sefe, kommen ihren Verpflichtungen nach, für gute Speicherstände zu sorgen und das werden sie in den nächsten Tagen auch tun", sagte Reiche.





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