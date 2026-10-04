Die Infineon-Aktie meldet sich eindrucksvoll zurück. Nach der Korrektur vom Allzeithoch bei 88,85 € sprang der Halbleitertitel am vergangenen Freitag um +8,78% auf 64,64 €. Die Reaktion an einer wichtigen Unterstützung sowie ein bullisches RSI-Signal wecken Hoffnung auf eine Trendwende. Auch das Elliott-Wellen-Szenario bleibt langfristig optimistisch. Kann sich der Kurs verdoppeln? Chartanalyse zur Infineon-Aktie Die Infineon-Aktie stieg dynamisch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de