Berlin - Die SPD erhebt schwere Vorwürfe gegen die Spitzen der Mineralölkonzerne, weil der neue Tankrabatt der Bundesregierung offenbar nicht vollständig bei den Autofahrern ankommt. "Diese Typen glauben offenbar, sie könnten sich alles erlauben", sagte Fraktionsvize Esra Limbacher der "Rheinischen Post" (Montag).
"Die Steuersenkung gehört den Autofahrern - und nicht den Ölkonzernen", ergänzte Limbacher. Es gehe darum, dass Pendler und Familien an der Zapfsäule entlastet werden - und nicht, dass sich milliardenschwere Konzerne die Taschen noch voller machen.
Limbacher kündigte Konsequenzen an. "Das dürfen wir nicht hinnehmen", sagte der Sprecher des konservativen Seeheimer Kreises in der SPD. "Hier bereichern sich gerade einige wenige auf Kosten von Millionen. Damit muss Schluss sein."
"Die Steuersenkung gehört den Autofahrern - und nicht den Ölkonzernen", ergänzte Limbacher. Es gehe darum, dass Pendler und Familien an der Zapfsäule entlastet werden - und nicht, dass sich milliardenschwere Konzerne die Taschen noch voller machen.
Limbacher kündigte Konsequenzen an. "Das dürfen wir nicht hinnehmen", sagte der Sprecher des konservativen Seeheimer Kreises in der SPD. "Hier bereichern sich gerade einige wenige auf Kosten von Millionen. Damit muss Schluss sein."
© 2026 dts Nachrichtenagentur