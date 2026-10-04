Luzern - Der Stahlkonzern Swiss Steel hat angesichts hoher Verluste eine weitere Sanierung angekündigt. Diese betrifft die Standorte in Deutschland und wird dort zu einem weiteren Abbau von Stellen führen, wie Konzernchef Frank Koch in einem Interview mit der «SonntagsZeitung» sagte. Konkrete Zahlen zum geplanten Abbau nannte Koch im Interview vom Sonntag nicht. Mit dem Schritt in Deutschland werde die Abhängigkeit vom Automobilgeschäft «noch mal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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