Unterföhring (ots) -Im Januar schaut die Handball-Welt nach Deutschland. Und Handball-Deutschland schaut ProSieben. Am Montag, 5. Oktober, in 100 Tagen startet das Sportereignis des Jahres in Deutschland: die Handball-Weltmeisterschaft 2027. ProSieben zeigt ab dem 13. Januar alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft live und exklusiv im Free-TV sowie auf Joyn. Am Donnerstag, 5. November, überträgt ProSieben ebenfalls live das EM-Qualifikationsspiel Deutschland gegen Belgien ab 19:55 Uhr aus Berlin.Gernot Bauer, Sportchef von ProSiebenSat.1: "Die Vorfreude steigt. Die Handball-Weltmeisterschaft ist das herausragende Sportereignis 2027 in Deutschland und wird Millionen Menschen begeistern. Und wir haben die fantastische Aufgabe, den Weg der deutschen Nationalmannschaft durch die Heim-WM zu begleiten und den Menschen nach Hause zu bringen. Zum ersten Mal live auf ProSieben. Where handball is alive."Moderatorin Andrea Kaiser: "Noch 100 Tage. Das Kribbeln im Bauch wächst mit jedem Tag. Ich kann es kaum noch erwarten. Eine Heim-WM ist wirklich etwas so Besonderes. Ich hoffe, dass die Magie auf ganz Deutschland überschwappt und dass sich alle von dieser genialen Mannschaft und dem begeisternden Sport anstecken lassen. Und dass wir dann ein schönes Finale feiern können, hoffentlich im besten Fall mit deutscher Beteiligung."Reporter Christoph "Icke" Dommisch: "100 Tage vor dem ersten Anwurf merkt man schon jetzt, wie die Vorfreude auf dieses Turnier wächst. Eine WM im eigenen Land bedeutet Gänsehaut, volle Hallen und Momente, die man nie vergisst. Genau diese Emotionen und die besondere Atmosphäre wollen wir für die Fans einfangen und direkt von den Spielorten nach Hause bringen."Die Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland vom 13. bis 31. Januar 2027 live auf ProSieben, ProSieben MAXX und Joyn.Pressekontakt:Michael UlichCommunications Sportsphone: +49 (0) 89 95 07 - 7296email: michael.ulich@prosiebensat1.comPhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@prosiebensat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6364326