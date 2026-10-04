Nach unserer kleinen Auswertung vor einer Woche gab es Leserfragen, ob noch andere DAX-Aktien wie Siemens eine weiße Weste haben, wenn sie Anfang Oktober über dem GD 200 in das letzte Quartal starten. Die Antwort: Nein. Aber auch die zweitplatzierte Aktie nach Trefferquote kann sich sehen lassen. Bei BASF zeigt die Statistik ein fast ebenso beeindruckendes Bild. Seit 2003 war das Kriterium - Einstieg Anfang Oktober wenn Kurs oberhalb der 200-Tage-Linie, Ausstieg Ende Dezember - in insgesamt 14 Jahren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Feingold Research