Sepang - Max Verstappen hat den nachgeholten Großen Preis von Bahrain in Malaysia gewonnen. Der Niederländer sicherte sich seinen ersten Saisonsieg, indem er Kimi Antonelli aus Italien und Lewis Hamilton aus Großbritannien auf die Plätze zwei und drei verwies. Verstappen führte das Rennen souverän an und konnte sich in der letzten Runde mit einem Vorsprung von 1,4 Sekunden gegen Antonelli behaupten.



Das Rennen begann mit einem chaotischen Start, der aufgrund von Regen und technischen Problemen mehrmals verschoben wurde. Nach einem stehenden Start hinter dem Safety-Car übernahm Kimi Antonelli zunächst die Führung, während Verstappen und andere Fahrer mit den Bedingungen zu kämpfen hatten. Die Strecke trocknete jedoch schnell ab, was zu zahlreichen Boxenstopps und strategischen Entscheidungen führte.



Im Verlauf des Rennens kam es zu mehreren spannenden Überholmanövern. Lewis Hamilton kämpfte sich durch das Feld und sicherte sich schließlich den dritten Platz. Nico Hülkenberg versuchte bis zum Schluss, in die Punkteränge zu fahren, musste sich jedoch mit einem Platz außerhalb der Top Ten zufriedengeben. Die Safety-Car-Phasen boten Mercedes eine Chance, den Rückstand auf Verstappen zu verkürzen, doch letztlich konnte der Red-Bull-Pilot seinen Vorsprung behaupten.



Das Rennen war geprägt von strategischen Boxenstopps und Reifenwechseln, die das Kräfteverhältnis auf der Strecke immer wieder veränderten. Trotz der Herausforderungen durch das Wetter und technische Defekte gelang es Verstappen, das Rennen zu kontrollieren und seinen ersten Sieg der Saison zu feiern.



Der Große Preis von Bahrain hatte aufgrund des Irankriegs zunächst nicht stattfinden können und wurde schließlich nach Malaysia verlegt.





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