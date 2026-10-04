Gundelsheim - Bei Gundelsheim im Kreis Heilbronn ist am Sonntag offenbar ein Kleinflugzeug abgestürzt. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, geht die Polizei nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass dabei zwei Menschen ums Leben gekommen sind. Beide Personen waren Insassen des Flugzeugs, weitere Menschen befanden sich nicht an Bord.
Das Flugzeug geriet nach dem Absturz in Brand, das Feuer konnte jedoch inzwischen gelöscht werden. Rettungskräfte sind vor Ort im Einsatz. Der Notruf ging um 11:57 Uhr bei der Polizei ein, und die Absturzstelle befindet sich nahe dem Hofgut Hohschön.
Es wird vermutet, dass ein Zusammenhang mit dem nahegelegenen Gundelsheimer Flugplatz für Ultraleichtflieger bestehen könnte, heißt es. Die Ermittlungen zur Absturzursache dauern an.
Das Flugzeug geriet nach dem Absturz in Brand, das Feuer konnte jedoch inzwischen gelöscht werden. Rettungskräfte sind vor Ort im Einsatz. Der Notruf ging um 11:57 Uhr bei der Polizei ein, und die Absturzstelle befindet sich nahe dem Hofgut Hohschön.
Es wird vermutet, dass ein Zusammenhang mit dem nahegelegenen Gundelsheimer Flugplatz für Ultraleichtflieger bestehen könnte, heißt es. Die Ermittlungen zur Absturzursache dauern an.
© 2026 dts Nachrichtenagentur