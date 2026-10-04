Die Dollar-Tree-Aktie hat innerhalb eines Monats mehr als 13 Prozent verloren. Nun rät Loop Capital jedoch zum Kauf und sieht ein Potenzial von mehr als 22 Prozent. Dahinter steckt ausgerechnet eine Entwicklung, die Anleger zuletzt verschreckt hat. Teurer Sprit, sinkende Kaufkraft und ein kräftiger Kursrutsch: Die Dollar-Tree-Aktie hat innerhalb eines Monats mehr als 13 Prozent verloren. Loop Capital sieht jedoch gerade im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld eine Chance für den US-Discounter. Die Investmentbank hat ihre Empfehlung von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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