München - Das Oktoberfest 2026 hat mit 7,4 Millionen Besuchern einen neuen Rekord aufgestellt.



Das teilte die Festleitung am Sonntag mit. Bereits zur Halbzeit der Wiesn hatten 3,8 Millionen Menschen das Fest besucht, was 300.000 mehr als im Vorjahr und 400.000 mehr als im bisherigen Rekordjahr 2023 waren. Damals dauerte das Oktoberfest allerdings 18 Tage, während es in diesem Jahr nur 16 Tage stattfand.



Auch der Bierkonsum erreichte neue Höhen. Der Verein der Münchner Brauereien gab an, dass der Festbierkonsum um 2,7 Prozent auf rund 6,7 Millionen Maß gestiegen sei. Der Absatz von alkoholfreien Getränken nahm um zehn Prozent zu, wobei das saure Radler besonders beliebt war. Die Wiesn-Wirte meldeten zudem ein Plus von zwei bis drei Prozent beim Essen.



Ein schwerer Unfall überschattete jedoch den letzten Wiesn-Tag. Auf der Oidn Wiesn wurde ein Mitarbeiter eines Fahrgeschäfts schwer verletzt, als er von einer Schiffschaukel getroffen wurde. Die Umstände des Unfalls sind noch unklar, und die Schiffschaukel wurde daraufhin gesperrt. Bereits am 21. September war ein Mitarbeiter des Freefall-Towers Hangover tödlich verunglückt. Trotz dieser Vorfälle wurden die Sicherheitsmaßnahmen insgesamt als effektiv bewertet.





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