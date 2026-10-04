Kiew - Der Ukraine fehlen im nächsten Jahr bis zu 70 Milliarden Euro, um ihren Finanzbedarf zu decken. Davon entfallen etwa 40 Milliarden Euro auf die Verteidigung gegen Russland und weitere 30 Milliarden Euro auf den regulären Haushalt. Das ergaben der FAZ zufolge Konsultationen beider Seiten in der vergangenen Woche.
Die Europäische Union müsste etwa zwei Drittel des Fehlbetrags aufbringen, also etwa 45 Milliarden Euro. Dieser Betrag käme noch zu den 45 Milliarden Euro hinzu, die 2027 aus dem laufenden Milliardenkredit für Kiew eingeplant sind. Die EU-Kommission will den Staats- und Regierungschefs beim Europäischen Rat in elf Tagen eine erste Übersicht des zusätzlichen Geldbedarfs präsentieren. Dann soll es auch eine Debatte über die mittelfristige Finanzplanung der EU ab 2028 geben.
Der ukrainische Finanzminister Serhij Marchenko hatte am Montag voriger Woche in Brüssel gesagt, dass seinem Land 32,6 Milliarden Dollar (29 Milliarden Euro) im regulären Haushalt und 45 Milliarden Dollar (40 Milliarden Euro) an Verteidigungsaufwendungen fehlten. Diese Angaben werden in der EU-Kommission nach umfangreichen Konsultationen beider Seiten nicht grundsätzlich angezweifelt, auch wenn die genaue Prüfung noch läuft.
Die Europäische Union müsste etwa zwei Drittel des Fehlbetrags aufbringen, also etwa 45 Milliarden Euro. Dieser Betrag käme noch zu den 45 Milliarden Euro hinzu, die 2027 aus dem laufenden Milliardenkredit für Kiew eingeplant sind. Die EU-Kommission will den Staats- und Regierungschefs beim Europäischen Rat in elf Tagen eine erste Übersicht des zusätzlichen Geldbedarfs präsentieren. Dann soll es auch eine Debatte über die mittelfristige Finanzplanung der EU ab 2028 geben.
Der ukrainische Finanzminister Serhij Marchenko hatte am Montag voriger Woche in Brüssel gesagt, dass seinem Land 32,6 Milliarden Dollar (29 Milliarden Euro) im regulären Haushalt und 45 Milliarden Dollar (40 Milliarden Euro) an Verteidigungsaufwendungen fehlten. Diese Angaben werden in der EU-Kommission nach umfangreichen Konsultationen beider Seiten nicht grundsätzlich angezweifelt, auch wenn die genaue Prüfung noch läuft.
© 2026 dts Nachrichtenagentur