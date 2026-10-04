In einer schwierigen Handelswoche gehörte die Aktie des deutschen Halbleiterherstellers zu den positiven Überraschungen. Infineon katapultierte sich förmlich ins Rampenlicht und entfesselte eine spektakuläre Kursrallye. Damit stellt sich die zentrale Frage: Wie weit kann es für Infineon noch gehen? Auch die Sorge über den Beginn einer knackigen Korrektur treibt die Anleger um. Eine Bestandsaufnahme.Infineon zündet spektakuläre Kursrallye Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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