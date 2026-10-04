Kiew - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat bei seinem Besuch in der Ukraine weitere umfassende Unterstützung zugesichert. Er betonte, dass Deutschland der stärkste Unterstützer der Ukraine sei und dies im eigenen Interesse liege, um Europas Sicherheit zu gewährleisten. Merz sagte, die russische Wirtschaft werde den Krieg nicht unbegrenzt durchhalten können, da sie wirtschaftlich an ihre Grenzen stoße.



Merz kündigte ein weiteres Paket militärischer Unterstützung im Wert von rund einer Milliarde Euro an. Dieses beinhalte Mittel für die Herstellung von Antijetdrohnen, Abstandswaffen, Kampfdrohnen und Satellitentechnik, um die ukrainische Luftverteidigung zu stärken. Zudem stellte er Energiehilfen in Höhe von 350 Millionen Euro in Aussicht, um die Ukraine vor dem Winter zu unterstützen. Merz betonte, dass die deutsche Regierung und die Bevölkerung hinter der Ukraine stünden und dass die Zusammenarbeit zum Nutzen beider Seiten sei.



Der Bundeskanzler äußerte sich auch zur politischen Stabilität in Deutschland und deren Bedeutung für Europa. Er erklärte, dass die Hilfe für die Ukraine im nationalen Interesse Deutschlands liege und dass die politische Ordnung in Europa bedroht sei. Merz betonte, dass Deutschland entschlossen sei, diesen politischen Meinungskampf auszutragen, um die friedliche und freiheitliche Zukunft Europas zu sichern.





© 2026 dts Nachrichtenagentur