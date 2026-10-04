WUHU, China, Oct. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 30. September hat LEPAS, die Premium-NEV-Marke von Chery Auto, den LEPAS L8 PHEV in Rumänien auf den Markt gebracht und in Sibiu ihren ersten Flagship-Store eröffnet. Damit möchte die Marke ihren Kunden ein elegantes Mobilitätserlebnis bieten.

Hedy Yan, Markenvertreterin von LEPAS, sagte: "Eleganz ist sowohl eine Frage des Designs als auch eine Haltung zur Mobilität. Mit 'Drive Your Elegance' bringen wir Design, Technologie und Komfort mit dem LEPAS L8 PHEV in den Alltag der rumänischen Nutzer."

Eleganz im Mittelpunkt: Ein neues NEV-Mobilitätserlebnis

Mit dem Ziel, die "bevorzugte Marke für ein elegantes Mobilitätsleben" zu werden, stützt sich LEPAS auf drei Kernsäulen: Leopard-Ästhetik, exquisiter Raum und elegante Technologie. Sie sollen Eleganz in den Alltag bringen.

Seit dem dritten Quartal dieses Jahres befindet sich der LEPAS L8 PHEV in ganz Europa in der Einführungs- und Vorverkaufsphase. Rumänien ist dabei ein wichtiger Markt für den eleganten Premium-SUV, der als vielseitiges Allround-Modell konzipiert ist.

Der LEPAS L8 PHEV zeichnet sich durch sein unverwechselbares Außendesign und einen großzügig gestalteten Innenraum aus. Der Radstand beträgt 2.800 mm. Seine zehnschichtigen "Cloud Comfort Lounge"-Sitze bieten ergonomische Unterstützung, eine Massage auf SPA-Niveau sowie Sitzheizung und -belüftung. Mehr als 60 Maßnahmen zur Geräuschdämmung sorgen für einen besonders ruhigen Innenraum. Die 540°-Panoramaansicht sowie die Parkassistenzsysteme APA und RPA erleichtern zudem das Fahren und Parken.

Angetrieben vom LEPAS Super Hybrid bietet der L8 PHEV eine kombinierte WLTP-Reichweite von 1.040 km. Der Kraftstoffverbrauch liegt bei 2,2 l/100 km beziehungsweise bei 6,0 l/100 km bei leerer Batterie. Ein speziell auf europäische Straßen abgestimmtes Fahrwerk sorgt auch auf anspruchsvollen Strecken für ein stabiles Fahrverhalten.

Partnerschaft mit Materom zur Stärkung der lokalen Aktivitäten

Gestützt auf die globalen Kompetenzen von Chery Auto ist LEPAS eine Partnerschaft mit Materom eingegangen, um seine Präsenz in Rumänien weiter auszubauen. Materom wird den Fahrzeugvertrieb, autorisierte Wartungs- und Serviceleistungen sowie die Ersatzteilversorgung übernehmen und damit die Vertriebs-, Kundendienst- und Community-Aktivitäten von LEPAS unterstützen.

Der erste rumänische Flagship-Store von LEPAS wurde in Sibiu eröffnet. Er bietet Ausstellungsfahrzeuge des LEPAS L8 PHEV, die Möglichkeit, Probefahrten zu buchen, eine persönliche Kaufberatung und exklusive Lifestyle-Erlebnisse.

Rodica Baciu, Geschäftsführerin von Materom, sagt: "Ein neues Fahrzeug kennenzulernen, geht über das Anschauen und eine Probefahrt hinaus - genauso wichtig ist der Service. Gemeinsam mit LEPAS bringen wir unser Know-how in den Bereichen Vertrieb, Service und Ersatzteile ein, um Eleganz in die alltägliche Mobilität zu integrieren."

LEPAS beschränkt sich nicht auf den Aufbau von Vertriebskanälen, sondern setzt auf unmittelbare Kundenerlebnisse. Gemeinsam mit Materom wird das Unternehmen den lokalen Vertrieb und Service weiter stärken.

Der LEPAS L8 PHEV ist ab 45.500 € erhältlich. Die ersten 100 Käufer erhalten attraktive Einführungsvorteile: 3.000 € Rabatt, zwei kostenlose Wartungen und eine Finanzierung zu einem Zinssatz von 0,99 %. Damit reduziert sich der Preis auf 42.500 € inklusive Mehrwertsteuer. Probefahrten sind in der Strada Sibiului 71, 557260 ?elimbar, möglich. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Terminvereinbarung finden Sie auf der offiziellen Website von LEPAS Rumänien: https://lepas.ro/purchase/dealers/.

Über LEPAS

LEPAS ist die NEV-Marke von Chery Auto im gehobenen Marktsegment und entwickelt elegante Mobilitätslösungen für Kundinnen und Kunden weltweit. Mit dem Anspruch, die "Preferred Brand for Elegant Mobility Life" zu werden, vereint LEPAS Leopard Aesthetics, Elegant Technology und Exquisite Space - und macht Eleganz zu einem Fahrerlebnis, das sichtbar, spürbar und verlässlich ist. Gestützt auf ein stetig wachsendes internationales Händlernetz mit mehr als 500 Vertriebs- und Servicestandorten baut LEPAS seine weltweite Präsenz durch lokalisierte Aktivitäten kontinuierlich aus und bietet Produkte sowie Markenerlebnisse, die auf die Anforderungen der jeweiligen Märkte zugeschnitten sind.

Über Chery Auto

Chery Auto wurde 1997 gegründet und ist ein weltweit tätiger Automobilhersteller mit Schwerpunkt auf Fahrzeugentwicklung, intelligenten Technologien und Lösungen für neue Energien. Das Unternehmen ist in mehr als 130 Ländern und Regionen vertreten und stützt sich dabei auf ein starkes internationales Netzwerk aus Forschungs-, Produktions- und Strategiepartnerschaften. Seit 23 Jahren in Folge ist Chery Auto die erfolgreichste chinesische Pkw-Exportmarke. Getragen von der globalen Philosophie "In somewhere, For somewhere, Be somewhere" treibt Chery Auto durch kontinuierliche Innovation und internationale Zusammenarbeit den Wandel hin zu nachhaltiger Mobilität konsequent voran.

Ansprechpartner für Medien

Firmenname: LEPAS International

Ansprechpartner: Vincy Wang

E-Mail: wangxi23@mychery.com

Offizielle Website des Unternehmens: https://lepasinternational.com/

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