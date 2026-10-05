Berlin - Die E-Auto-Prämie aus dem Haus von Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) ist seit Mai an 100.000 Antragsteller ausgezahlt worden. "Das Förderprogramm hat unsere Erwartungen weit übertroffen und jetzt schon 100.000 Haushalte dabei unterstützt, sich vor den hohen Spritpreisen zu schützen. Jedes zusätzliche Elektroauto macht unser Land unabhängiger von teuren Ölimporten und internationalen Konflikten", sagte Schneider der "Bild-Zeitung" (Montagausgabe).
Das Geld komme Menschen zugute, die vorher nicht einmal daran gedacht hätten, sich ein E-Auto zu kaufen, so der Umweltminister weiter. Die Hälfte der Antragsteller hat demnach ein Haushaltsjahreseinkommen von maximal 45.000 Euro, drei Viertel verdienen maximal 60.000 Euro.
Besonders wichtig sei ihm, dass die soziale Staffelung wirke, sagte Schneider. Insgesamt stehen Fördermittel in Höhe von drei Milliarden Euro bereit.
Das Geld komme Menschen zugute, die vorher nicht einmal daran gedacht hätten, sich ein E-Auto zu kaufen, so der Umweltminister weiter. Die Hälfte der Antragsteller hat demnach ein Haushaltsjahreseinkommen von maximal 45.000 Euro, drei Viertel verdienen maximal 60.000 Euro.
Besonders wichtig sei ihm, dass die soziale Staffelung wirke, sagte Schneider. Insgesamt stehen Fördermittel in Höhe von drei Milliarden Euro bereit.
© 2026 dts Nachrichtenagentur