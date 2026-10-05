Wolfram wird zum strategischen Rohstoff im neuen Wettrüsten. Raketen, Triebwerke, Hochtemperaturlegierungen und zahlreiche weitere Anwendungen sind auf das extrem harte und hitzebeständige Metall angewiesen. Gleichzeitig dominiert China große Teile der globalen Lieferkette. Für die USA und ihre Verbündeten wird eine unabhängige Versorgung deshalb zunehmend zur Frage der nationalen Sicherheit. Milliarden fließen in neue Rüstungskapazitäten, strategische Lagerbestände und westliche Rohstoffprojekte. Für Produzenten außerhalb Chinas öffnet sich damit ein Markt, dessen Bedeutung weit über klassische Rohstoffzyklen hinausgeht.Den vollständigen Artikel lesen ...
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