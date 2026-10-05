EQS-News: DATAGROUP SE
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5. Oktober 2026 - Die DATAGROUP SE hat eine Vereinbarung über den Verkauf ihrer KMU-Tochter DATAGROUP GO GmbH an die niederländische Techone unterzeichnet. DATAGROUP fokussiert sich damit zukünftig mit dem Managed-IT-Service-Portfolio CORBOX stärker auf das Segment mittelständische und große Unternehmen mit komplexen IT-Landschaften.
Die Transaktion schafft eine klare strategische Perspektive: DATAGROUP legt ihren strategischen Fokus künftig auf Enterprise-Kunden und das CORBOX-Geschäft sowie alle dafür notwendigen Kompetenzen. Mit der Fokussierung auf Managed IT-Services für komplexe, geschäftskritische IT-Landschaften im Enterprise-Marktsegment schärft DATAGROUP ihr Profil im Markt und schafft zusätzliche Kapazitäten für die Weiterentwicklung des Kerngeschäfts.
"Die Anforderungen von Enterprise-Kunden und KMU unterscheiden sich zunehmend in Technologien, Servicegestaltung und Investitionsschwerpunkten. Mit der Transaktion schaffen wir optimale Rahmenbedingungen, damit die DATAGROUP ihre Marktchancen noch gezielter nutzen und ihre Stärken weiter ausbauen kann", sagt Andreas Baresel, CEO von DATAGROUP.
DATAGROUP GO ist in den vergangenen Jahren aus der schrittweisen Zusammenführung mehrerer IT-Unternehmen entstanden. Seit 2022 wurden insgesamt drei Akquisitionen im KMU-Segment vorgenommen und die Einheiten sukzessive unter dem Dach der DATAGROUP GO integriert.
Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen Bedingungen.
Über DATAGROUP:
Kontakt:
DATAGROUP SE
Anke Banaschewski
Investor Relations
Wilhelm-Schickard-Str. 7
72124 Pliezhausen
anke.banaschewski@datagroup.de
05.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DATAGROUP SE
|Wilhelm-Schickard-Str. 7
|72124 Pliezhausen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 711 4900 500
|Fax:
|+49 711 41079 220
|Internet:
|www.datagroup.de
|ISIN:
|DE000A41YEV7
|WKN:
|A41YEV
|Börsen:
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|391200NEYPQM7LC12H89
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|2409920
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2409920 05.10.2026 CET/CEST