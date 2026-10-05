Zürich - Der Euro setzt seine Schwäche auch zum Start in die neue Woche fort. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung bei 0,9284 Franken, während sie am Freitagabend noch 0,9325 Franken gekostet hatte. Seit Mitte der vergangenen Woche hat der Euro etwa 2 Rappen gegenüber dem Franken verloren und notiert so tief wie zuletzt im Juli. Auch zum Dollar hat der Euro weiter an Boden verloren und kostet am Montagmorgen 1,1185 US-Dollar nach 1,1252 vor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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