Molten Ventures Plc: Transaction in Own Shares -3

DJ Transaction in Own Shares
Molten Ventures Plc (GROW) Transaction in Own Shares 05-Oct-2026 / 07:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Molten Ventures plc ("Molten" or the "Company") Transaction in own shares Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that during the period Monday 28^th September 2026 to Friday 2^nd October 2026, Deutsche Bank AG, London Branch (trading for these purposes as Deutsche Numis) ("Deutsche Numis"), purchased on behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 30 July 2026. Date of Ordinary shares Volume weighted Lowest price Highest price purchase purchased Average Price Paid paid (GBp) paid (GBp) (GBp) 28/09/2026 50,000 675.7552 666.5 677.0 29/09/2026 50,000 683.9063 679.5 688.5 30/09/2026 50,000 693.6639 690.5 698.0 01/10/2026 50,000 676.6279 671.0 689.5 02/10/2026 40,000 673.2878 667.0 677.5
Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 15,169,781 and the total number of voting rights in the Company is 173,876,669.
The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Aggregate information
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Deutsche Numis on behalf of the Company.
Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50
Individual transactions
Transaction Time of Transaction Trading Date Number of ordinary price (GBp) transaction (UK reference number venue shares purchased Time) 28/09/2026 22414 677.00 16:25:26 00082998560TRLO0 XLON 28/09/2026 519 675.00 12:20:48 00082984355TRLO0 XLON 28/09/2026 1111 673.50 11:49:21 00082983090TRLO0 XLON 28/09/2026 575 672.50 11:26:20 00082982547TRLO0 XLON 28/09/2026 1421 674.00 11:16:50 00082982268TRLO0 XLON 28/09/2026 1039 675.00 11:16:35 00082982265TRLO0 XLON 28/09/2026 2492 675.00 11:15:50 00082982251TRLO0 XLON 28/09/2026 1121 675.00 11:15:48 00082982208TRLO0 XLON 28/09/2026 1156 675.00 11:15:48 00082982209TRLO0 XLON 28/09/2026 1177 675.00 11:15:48 00082982210TRLO0 XLON 28/09/2026 1019 675.00 11:15:48 00082982211TRLO0 XLON 28/09/2026 15000 675.00 10:15:06 00082979513TRLO0 XLON 28/09/2026 114 675.00 10:10:24 00082979250TRLO0 XLON 28/09/2026 424 672.00 08:38:04 00082973864TRLO0 XLON 28/09/2026 48 672.00 08:38:04 00082973862TRLO0 XLON 28/09/2026 367 672.00 08:38:04 00082973863TRLO0 XLON 28/09/2026 3 666.50 08:17:29 00082972089TRLO0 XLON 29/09/2026 422 686.50 16:19:05 00083027435TRLO0 XLON 29/09/2026 698 686.50 16:18:16 00083027399TRLO0 XLON 29/09/2026 609 688.00 16:13:44 00083027067TRLO0 XLON 29/09/2026 636 688.00 16:12:32 00083026949TRLO0 XLON 29/09/2026 139 688.50 15:59:54 00083026157TRLO0 XLON 29/09/2026 535 688.50 15:59:54 00083026156TRLO0 XLON 29/09/2026 1166 686.00 15:49:27 00083025350TRLO0 XLON 29/09/2026 1140 683.50 15:37:34 00083024557TRLO0 XLON 29/09/2026 956 685.00 15:24:37 00083023701TRLO0 XLON 29/09/2026 1124 685.50 15:23:35 00083023623TRLO0 XLON 29/09/2026 698 683.50 15:04:12 00083021956TRLO0 XLON 29/09/2026 439 683.50 15:04:12 00083021955TRLO0 XLON 29/09/2026 966 683.50 14:58:26 00083021586TRLO0 XLON 29/09/2026 1145 684.00 14:57:25 00083021524TRLO0 XLON 29/09/2026 999 685.00 14:44:56 00083020692TRLO0 XLON 29/09/2026 946 685.50 14:43:35 00083020586TRLO0 XLON 29/09/2026 1050 682.00 14:32:36 00083019387TRLO0 XLON 29/09/2026 972 683.00 14:32:20 00083019364TRLO0 XLON 29/09/2026 482 683.50 14:30:11 00083019101TRLO0 XLON 29/09/2026 486 683.50 14:30:11 00083019100TRLO0 XLON 29/09/2026 1042 682.50 14:04:41 00083017417TRLO0 XLON 29/09/2026 310 683.50 13:53:29 00083016742TRLO0 XLON 29/09/2026 1081 684.50 13:48:59 00083016600TRLO0 XLON 29/09/2026 651 683.50 13:36:31 00083016207TRLO0 XLON 29/09/2026 955 684.50 13:36:30 00083016198TRLO0 XLON 29/09/2026 948 685.50 13:18:24 00083015364TRLO0 XLON 29/09/2026 957 685.50 13:11:00 00083015021TRLO0 XLON 29/09/2026 109 684.00 13:04:17 00083014682TRLO0 XLON 29/09/2026 88 684.00 13:03:58 00083014679TRLO0 XLON 29/09/2026 123 684.00 13:03:58 00083014678TRLO0 XLON 29/09/2026 1006 684.00 13:03:57 00083014677TRLO0 XLON 29/09/2026 1179 685.00 12:50:23 00083014192TRLO0 XLON 29/09/2026 1174 685.00 12:33:25 00083012567TRLO0 XLON 29/09/2026 972 685.00 12:29:55 00083012455TRLO0 XLON 29/09/2026 1166 685.00 12:29:09 00083012423TRLO0 XLON 29/09/2026 972 686.00 12:29:05 00083012421TRLO0 XLON 29/09/2026 1047 684.00 12:25:41 00083012259TRLO0 XLON 29/09/2026 1137 682.50 11:50:14 00083010100TRLO0 XLON 29/09/2026 1031 683.00 11:35:18 00083009491TRLO0 XLON 29/09/2026 1011 683.00 11:35:18 00083009490TRLO0 XLON 29/09/2026 1178 683.00 11:35:18 00083009489TRLO0 XLON 29/09/2026 1037 683.00 11:35:18 00083009488TRLO0 XLON 29/09/2026 1125 683.00 10:58:03 00083008098TRLO0 XLON 29/09/2026 675 683.00 10:58:03 00083008097TRLO0 XLON 29/09/2026 421 683.00 10:58:03 00083008096TRLO0 XLON 29/09/2026 834 683.00 10:58:03 00083008095TRLO0 XLON 29/09/2026 166 683.00 10:52:58 00083007783TRLO0 XLON 29/09/2026 1112 683.00 10:03:23 00083005594TRLO0 XLON 29/09/2026 1001 683.00 09:52:34 00083005099TRLO0 XLON 29/09/2026 1054 683.00 09:52:34 00083005098TRLO0 XLON 29/09/2026 1099 679.50 09:16:21 00083003393TRLO0 XLON 29/09/2026 951 682.00 09:08:15 00083003131TRLO0 XLON 29/09/2026 2546 683.00 09:04:38 00083003002TRLO0 XLON 29/09/2026 398 683.00 09:04:38 00083003003TRLO0 XLON 29/09/2026 739 683.00 09:04:38 00083003004TRLO0 XLON 29/09/2026 982 683.00 09:04:38 00083003005TRLO0 XLON 29/09/2026 953 683.00 09:04:38 00083003006TRLO0 XLON 29/09/2026 1162 683.00 09:04:38 00083003007TRLO0 XLON 30/09/2026 307 695.50 16:19:49 00083053761TRLO0 XLON 30/09/2026 115 694.00 16:16:48 00083053609TRLO0 XLON 30/09/2026 1123 694.00 16:12:48 00083053436TRLO0 XLON 30/09/2026 993 694.00 16:06:29 00083052824TRLO0 XLON
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
October 05, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)
DJ Transaction in Own Shares -2-
30/09/2026 1132 694.00 16:06:29 00083052823TRLO0 XLON 30/09/2026 988 693.50 16:03:01 00083052701TRLO0 XLON 30/09/2026 986 693.50 15:57:01 00083052485TRLO0 XLON 30/09/2026 995 694.00 15:55:07 00083052430TRLO0 XLON 30/09/2026 1030 693.50 15:45:01 00083052067TRLO0 XLON 30/09/2026 1095 693.50 15:45:01 00083052066TRLO0 XLON 30/09/2026 40 694.50 15:36:56 00083051657TRLO0 XLON 30/09/2026 311 694.50 15:36:56 00083051656TRLO0 XLON 30/09/2026 732 694.50 15:36:56 00083051655TRLO0 XLON 30/09/2026 1060 695.00 15:31:07 00083051402TRLO0 XLON 30/09/2026 1168 695.00 15:31:07 00083051401TRLO0 XLON 30/09/2026 1059 696.00 15:25:39 00083050999TRLO0 XLON 30/09/2026 1000 696.00 15:25:39 00083050998TRLO0 XLON 30/09/2026 954 697.50 15:15:57 00083050667TRLO0 XLON 30/09/2026 1032 697.50 15:11:57 00083050459TRLO0 XLON 30/09/2026 1000 697.50 15:07:57 00083050233TRLO0 XLON 30/09/2026 1180 698.00 15:07:20 00083050204TRLO0 XLON 30/09/2026 1046 696.50 14:44:32 00083048852TRLO0 XLON 30/09/2026 120 696.50 14:44:32 00083048851TRLO0 XLON 30/09/2026 1391 696.50 14:44:32 00083048850TRLO0 XLON 30/09/2026 230 697.50 14:44:18 00083048801TRLO0 XLON 30/09/2026 221 697.50 14:44:18 00083048800TRLO0 XLON 30/09/2026 87 698.00 14:43:20 00083048744TRLO0 XLON 30/09/2026 201 698.00 14:43:20 00083048743TRLO0 XLON 30/09/2026 292 698.00 14:43:20 00083048742TRLO0 XLON 30/09/2026 293 698.00 14:43:20 00083048741TRLO0 XLON 30/09/2026 1002 693.00 12:07:22 00083041365TRLO0 XLON 30/09/2026 1049 692.50 11:51:10 00083040709TRLO0 XLON 30/09/2026 1087 693.00 11:38:41 00083040210TRLO0 XLON 30/09/2026 1022 694.00 11:38:39 00083040209TRLO0 XLON 30/09/2026 1083 694.50 11:33:03 00083040056TRLO0 XLON 30/09/2026 982 694.00 10:39:00 00083038504TRLO0 XLON 30/09/2026 1001 694.00 10:22:02 00083037618TRLO0 XLON 30/09/2026 1178 693.50 10:09:13 00083036702TRLO0 XLON 30/09/2026 181 692.50 09:49:56 00083035203TRLO0 XLON 30/09/2026 963 692.50 09:42:15 00083034758TRLO0 XLON 30/09/2026 972 691.50 09:10:23 00083033038TRLO0 XLON 30/09/2026 1179 691.50 08:56:25 00083032494TRLO0 XLON 30/09/2026 1023 691.00 08:46:42 00083031930TRLO0 XLON 30/09/2026 1098 691.50 08:46:34 00083031895TRLO0 XLON 30/09/2026 1055 691.50 08:46:29 00083031887TRLO0 XLON 30/09/2026 1029 690.50 08:39:12 00083031524TRLO0 XLON 30/09/2026 1516 691.00 08:37:24 00083031443TRLO0 XLON 30/09/2026 980 691.50 08:37:09 00083031438TRLO0 XLON 30/09/2026 952 692.50 08:30:00 00083031093TRLO0 XLON 30/09/2026 2073 692.50 08:30:00 00083031092TRLO0 XLON 30/09/2026 992 691.00 08:27:28 00083030974TRLO0 XLON 30/09/2026 1119 691.00 08:25:52 00083030918TRLO0 XLON 30/09/2026 1044 692.00 08:24:18 00083030793TRLO0 XLON 30/09/2026 1076 692.50 08:24:18 00083030792TRLO0 XLON 30/09/2026 1067 691.50 08:16:16 00083030506TRLO0 XLON 30/09/2026 1096 692.50 08:16:16 00083030505TRLO0 XLON 01/10/2026 623 674.00 16:18:50 00083076852TRLO0 XLON 01/10/2026 1062 673.50 16:17:37 00083076710TRLO0 XLON 01/10/2026 1590 673.50 16:17:37 00083076709TRLO0 XLON 01/10/2026 78 673.50 16:13:51 00083076325TRLO0 XLON 01/10/2026 11 672.50 16:07:36 00083075667TRLO0 XLON 01/10/2026 1076 672.50 16:01:25 00083075162TRLO0 XLON 01/10/2026 1066 673.00 15:58:47 00083074927TRLO0 XLON 01/10/2026 1105 673.00 15:48:54 00083074208TRLO0 XLON 01/10/2026 1125 674.50 15:40:43 00083073748TRLO0 XLON 01/10/2026 1085 672.50 15:31:27 00083073184TRLO0 XLON 01/10/2026 632 674.50 15:25:15 00083072853TRLO0 XLON 01/10/2026 300 674.50 15:25:15 00083072852TRLO0 XLON 01/10/2026 960 674.50 15:25:15 00083072851TRLO0 XLON 01/10/2026 1010 675.50 15:11:15 00083072207TRLO0 XLON 01/10/2026 1152 673.50 15:05:22 00083071858TRLO0 XLON 01/10/2026 12 673.50 15:01:34 00083071663TRLO0 XLON 01/10/2026 298 673.50 15:01:34 00083071662TRLO0 XLON 01/10/2026 850 673.50 15:01:34 00083071661TRLO0 XLON 01/10/2026 197 674.00 15:00:33 00083071490TRLO0 XLON 01/10/2026 89 674.00 15:00:33 00083071489TRLO0 XLON 01/10/2026 36 674.00 15:00:33 00083071488TRLO0 XLON 01/10/2026 380 674.00 15:00:33 00083071487TRLO0 XLON 01/10/2026 120 674.00 15:00:33 00083071486TRLO0 XLON 01/10/2026 984 671.00 14:56:02 00083071224TRLO0 XLON 01/10/2026 1058 672.50 14:46:28 00083070644TRLO0 XLON 01/10/2026 1086 675.50 14:39:40 00083070108TRLO0 XLON 01/10/2026 1012 676.50 14:31:05 00083069093TRLO0 XLON 01/10/2026 1040 678.00 14:24:54 00083068715TRLO0 XLON 01/10/2026 991 679.00 14:11:50 00083068355TRLO0 XLON 01/10/2026 1053 680.50 13:58:19 00083067922TRLO0 XLON 01/10/2026 856 681.50 13:49:43 00083067732TRLO0 XLON 01/10/2026 223 681.50 13:48:49 00083067712TRLO0 XLON 01/10/2026 1143 682.00 13:47:37 00083067687TRLO0 XLON 01/10/2026 1035 683.50 13:40:02 00083067471TRLO0 XLON 01/10/2026 1030 680.50 13:26:07 00083067149TRLO0 XLON 01/10/2026 1171 681.00 13:23:38 00083067103TRLO0 XLON 01/10/2026 1104 679.00 12:41:38 00083065884TRLO0 XLON 01/10/2026 1076 680.00 12:38:59 00083065794TRLO0 XLON 01/10/2026 1158 678.50 12:24:23 00083065346TRLO0 XLON 01/10/2026 1068 678.00 12:10:06 00083065025TRLO0 XLON 01/10/2026 1 678.00 12:10:06 00083065024TRLO0 XLON 01/10/2026 1153 678.00 11:56:23 00083064485TRLO0 XLON 01/10/2026 814 678.00 11:39:12 00083063916TRLO0 XLON 01/10/2026 249 678.00 11:39:12 00083063915TRLO0 XLON 01/10/2026 722 679.00 11:39:12 00083063914TRLO0 XLON 01/10/2026 456 679.00 11:39:12 00083063913TRLO0 XLON 01/10/2026 1080 675.00 10:55:05 00083062696TRLO0 XLON 01/10/2026 972 676.00 10:50:10 00083062556TRLO0 XLON 01/10/2026 1124 676.00 10:50:10 00083062555TRLO0 XLON 01/10/2026 1142 674.50 10:33:55 00083062218TRLO0 XLON 01/10/2026 1038 673.50 10:28:03 00083062046TRLO0 XLON 01/10/2026 134 674.50 10:25:02 00083061909TRLO0 XLON 01/10/2026 1023 674.50 10:25:02 00083061908TRLO0 XLON 01/10/2026 1070 673.00 09:58:30 00083060811TRLO0 XLON 01/10/2026 947 674.00 09:57:18 00083060772TRLO0 XLON
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
October 05, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)
DJ Transaction in Own Shares -3-
01/10/2026 1 673.00 09:45:17 00083060353TRLO0 XLON 01/10/2026 1053 673.00 09:45:17 00083060352TRLO0 XLON 01/10/2026 950 673.00 09:12:27 00083058458TRLO0 XLON 01/10/2026 1045 679.00 08:40:23 00083057128TRLO0 XLON 01/10/2026 1002 679.50 08:40:23 00083057127TRLO0 XLON 01/10/2026 1075 686.50 08:15:15 00083055753TRLO0 XLON 01/10/2026 1004 689.50 08:12:55 00083055572TRLO0 XLON 02/10/2026 952 667.00 13:14:01 00083090323TRLO0 XLON 02/10/2026 1004 667.50 11:21:23 00083086643TRLO0 XLON 02/10/2026 1115 669.00 08:15:04 00083079207TRLO0 XLON 02/10/2026 128 669.50 11:09:49 00083086157TRLO0 XLON 02/10/2026 853 669.50 11:09:49 00083086158TRLO0 XLON 02/10/2026 1002 670.00 11:02:35 00083086000TRLO0 XLON 02/10/2026 1060 670.00 12:11:58 00083088226TRLO0 XLON 02/10/2026 256 670.00 13:51:12 00083091625TRLO0 XLON 02/10/2026 273 670.00 13:51:12 00083091626TRLO0 XLON 02/10/2026 239 670.00 13:51:12 00083091627TRLO0 XLON 02/10/2026 1125 670.50 13:52:34 00083091712TRLO0 XLON 02/10/2026 1043 672.00 10:01:39 00083084038TRLO0 XLON 02/10/2026 1110 672.00 10:25:02 00083084733TRLO0 XLON 02/10/2026 994 672.00 10:31:04 00083084961TRLO0 XLON 02/10/2026 867 672.00 16:07:23 00083097437TRLO0 XLON 02/10/2026 45 672.00 16:13:10 00083097761TRLO0 XLON 02/10/2026 1037 672.50 08:47:58 00083080595TRLO0 XLON 02/10/2026 962 672.50 14:08:33 00083092438TRLO0 XLON 02/10/2026 957 672.50 14:15:29 00083092648TRLO0 XLON 02/10/2026 1157 672.50 14:33:53 00083093400TRLO0 XLON 02/10/2026 234 673.00 08:14:24 00083079191TRLO0 XLON 02/10/2026 958 673.00 09:43:01 00083082791TRLO0 XLON 02/10/2026 1096 673.00 14:13:13 00083092540TRLO0 XLON 02/10/2026 700 673.00 16:07:23 00083097438TRLO0 XLON 02/10/2026 432 673.00 16:07:23 00083097439TRLO0 XLON 02/10/2026 179 673.50 08:42:31 00083080362TRLO0 XLON 02/10/2026 877 673.50 08:43:24 00083080386TRLO0 XLON 02/10/2026 1042 673.50 14:06:09 00083092290TRLO0 XLON 02/10/2026 1082 673.50 15:33:57 00083096187TRLO0 XLON 02/10/2026 586 673.50 16:16:24 00083097924TRLO0 XLON 02/10/2026 1070 674.00 15:21:47 00083095741TRLO0 XLON 02/10/2026 756 674.00 16:02:13 00083097174TRLO0 XLON 02/10/2026 193 674.00 16:02:13 00083097175TRLO0 XLON 02/10/2026 938 674.50 15:39:33 00083096335TRLO0 XLON 02/10/2026 1150 675.00 14:41:16 00083093814TRLO0 XLON 02/10/2026 1152 675.50 15:00:15 00083094945TRLO0 XLON 02/10/2026 1103 675.50 15:11:50 00083095287TRLO0 XLON 02/10/2026 334 675.50 15:43:53 00083096500TRLO0 XLON 02/10/2026 742 675.50 15:43:53 00083096501TRLO0 XLON 02/10/2026 850 675.50 15:43:53 00083096502TRLO0 XLON 02/10/2026 1146 675.50 15:57:46 00083096918TRLO0 XLON 02/10/2026 962 676.00 14:51:42 00083094390TRLO0 XLON 02/10/2026 1139 676.00 15:51:46 00083096737TRLO0 XLON 02/10/2026 1111 676.50 15:09:59 00083095235TRLO0 XLON 02/10/2026 1052 677.00 09:21:19 00083082100TRLO0 XLON 02/10/2026 969 677.00 09:21:19 00083082101TRLO0 XLON 02/10/2026 948 677.50 14:48:28 00083094115TRLO0 XLON 02/10/2026 1020 677.50 14:48:28 00083094116TRLO0 XLON
Enquiries
Molten Ventures plc +44 (0)20 7931 8800 Gareth Faith (Company Secretary) cosec@molten.vc Deutsche Numis +44 (0)20 7260 1000 Joint Financial Adviser and Corporate Broker Joshua Hughes Liam Kingsmill Berenberg +44 (0)20 3207 7800 Joint Financial Adviser and Corporate Broker Ben Wright Harry Nicholas Mark Whitmore Sodali & Co +44 (0)7889 297 217 Public relations molten@sodali.com Elly Williamson Sam Austrums
About Molten Ventures Molten Ventures is a leading venture capital firm investing in and supporting rapidly growing technology companies across the UK and Europe. Its team of experienced investment professionals focuses on businesses with significant potential at the forefront of innovation and growth.
Listed on the London Stock Exchange (LSE: GROW), Molten Ventures plc gives public market investors access to a diversified portfolio of exciting, privately held technology businesses. Since 2016, Molten has deployed more than GBP1 billion of capital and realised more than GBP800 million in proceeds from its investments. Across the Group, Molten manages over GBP2 billion AUM.
For further details, please visit:https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc
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Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
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ISIN: GB00BY7QYJ50 Category Code: POS TIDM: GROW LEI Code: 213800IPCR3SAYJWSW10 Sequence No.: 445351 EQS News ID: 2409850 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
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(END) Dow Jones Newswires
October 05, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)