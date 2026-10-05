Rueil-Malmaison/Boston - Der Technologiekonzern Schneider Electric setzt seine Übernahmetour mit dem Kauf des US-Softwareanbieters PTC fort. Dafür blättern die Franzosen 205 US-Dollar je Aktie hin und damit insgesamt 22,6 Milliarden Dollar (20 Mrd Euro), wie der Siemens-Konkurrent in Rueil-Malmaison bei Paris mitteilte. Mit PTC will Schneider seinen Fussabdruck in Produktdesign, -konstruktion und Datenmanagement stärken. Im fusionierten Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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