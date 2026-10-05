Mitteilung der Mutares SE & Co. KGaA: Mutares erhält unwiderrufliches Angebot zum Erwerb einer Kontrollbeteiligung an der Lapeyre Group von einem Investmentvehikel italienischer Unternehmer - Führender französischer Hersteller und Händler von Home-Improvement-Produkten - Umsatz von rund EUR 475 Mio. im Jahr 2025 - Verkauf einer Kontrollbeteiligung an ein Investmentvehikel italienischer Unternehmer, darunter Mitglieder der Eigentümerfamilie von Bricofer und Conforama Italia, mit potenziellen industriellen Synergien in den Bereichen Home Improvement und Möbel - Closing wird im vierten Quartal 2026 erwartet und steht unter dem Vorbehalt der üblichen Stellungnahme der Arbeitnehmervertreter Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat ein unwiderrufliches Angebot zum Erwerb einer Kontrollbeteiligung an ihrem Portfoliounternehmen Lapeyre Group ("Lapeyre") erhalten. Das Angebot stammt von einem Investmentvehikel, hinter dem eine Gruppe italienischer Unternehmer mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Home Improvement, Möbel und Einzelhandel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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