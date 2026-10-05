Bei Photovoltaik ist die Logik hinter einem Grünstromspeicher besonders offensichtlich: Die Erzeugung konzentriert sich stark auf die Mittagsstunden und fällt damit zunehmend in Zeiträume mit niedrigen oder negativen Börsenpreisen. Windparks galten lange als das planbarere Pendant zur Photovoltaik: kein scharfes Mittagsprofil, dafür Erzeugung über Tag und Nacht verteilt. Mit dem weiteren Ausbau von Wind und Photovoltaik nehmen negative Preisphasen jedoch insgesamt zu. Sie entstehen längst nicht mehr nur an sonnigen Mittagen, sondern zunehmend auch bei hoher Windeinspeisung und gleichzeitig niedriger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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