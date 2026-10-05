Hamburg/Paris (ots) -Als anerkannter SAP-Sovereign-Cloud-Partner wird Sopra Steria Kunden in regulierten und kritischen Branchen dabei unterstützen, ihre SAP-Kernsysteme zu modernisieren (Entwicklung, Bereitstellung und Betrieb), wobei diese die volle Kontrolle über ihre Daten, Betriebsabläufe und die Einhaltung nationaler Souveränitätsanforderungen behalten.Sopra Steria baut seine strategische Allianz mit SAP (https://www.soprasteria.de/newsroom/pressemitteilungen/details/strategische-allianz-sopra-steria-sap) durch die Anerkennung als "SAP-Sovereign-Cloud-Partner" in Frankreich und Deutschland weiter aus. Die Gruppe wird Kunden aus den Bereichen Sicherheit und Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, öffentlicher Sektor sowie Finanzdienstleistungen eine Komplettlösung aus einer Hand anbieten, mit der sie ihre SAP-Kernsysteme modernisieren und gleichzeitig die volle Kontrolle über ihre Daten und Abläufe behalten sowie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleisten können."Digitale Souveränität ist nicht nur eine technologische Notwendigkeit, sondern auch ein strategischer Wirtschaftsfaktor. Unsere Anerkennung als SAP-Sovereign-Cloud-Partner in Frankreich und Deutschland markiert einen neuen Meilenstein in unserer Partnerschaft mit SAP und stärkt unsere Fähigkeit, souveräne, sichere und innovative Cloud- und KI-Lösungen bereitzustellen. Durch die Bündelung unserer Kompetenzen bieten wir Unternehmen die Flexibilität, das Vertrauen und die operative Widerstandsfähigkeit, die sie benötigen, um kritische Geschäftsprozesse zu transformieren und gleichzeitig die volle Kontrolle über ihre digitale Zukunft zu behalten. Indem wir ein wesentliches Hindernis für die Transformation beseitigen, geben wir Unternehmen die Freiheit, strategische Technologieentscheidungen mit Zuversicht zu treffen, Innovationen zu beschleunigen, ihre langfristige Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und letztendlich Souveränität in Innovation, Resilienz und nachhaltiges Geschäftswachstum umzusetzen", sagt Frédéric Munch, CEO von Sopra Steria Deutschland & Österreich."Der Aufbau digitaler Souveränität erfordert mehr als nur Technologie. Er erfordert vertrauenswürdige Partner, die in der Lage sind, Innovation, regulatorische Sicherheit und operative Exzellenz zu vereinen. Als SAP-Sovereign-Cloud-Partner in Frankreich und Deutschland baut Sopra Steria seine strategische Zusammenarbeit mit SAP aus, um Kunden einen souveränen Weg zur Einführung von Cloud- und KI-Lösungen zu bieten. Gemeinsam ermöglichen wir Unternehmen die Modernisierung und Optimierung kritischer Prozesse und gewährleisten gleichzeitig die Wahlfreiheit, Governance und Ausfallsicherheit, die erforderlich sind, um in einem sich rasch wandelnden digitalen Umfeld erfolgreich zu sein", fügt Sébastien Leforestier, SAP Executive Sponsor bei Sopra Steria, hinzu."Seit dem Start unserer Allianz mit SAP auf der Münchner Sicherheitskonferenz verfolgen wir ein gemeinsames Ziel: Unternehmen in Deutschland dabei zu unterstützen, Innovation und digitale Souveränität miteinander zu verbinden. Die Anerkennung als SAP-Sovereign-Cloud-Partner zeigt, wie konsequent wir diese Zusammenarbeit weiterentwickeln. Für Unternehmen in Deutschland ist das eine gute Nachricht: Sie erhalten Zugang zu innovativen Cloud- und KI-Technologien, ohne Kompromisse bei Sicherheit, Compliance und Kontrolle eingehen zu müssen", ergänzt Darius Selke, Chief Marketing and Business Development Officer bei Sopra Steria."Starke Partnerschaften sind unerlässlich, um digitale Souveränität in die Praxis umzusetzen. Da Sopra Steria nun in Frankreich und Deutschland als SAP-Sovereign-Cloud-Partner anerkannt ist, gehen wir den nächsten Schritt in unserer strategischen Zusammenarbeit und erweitern das Ökosystem, auf das sich Kunden verlassen können, um kritische Prozesse mit Cloud und KI zu modernisieren. Gemeinsam ermöglichen wir Unternehmen, innovativ zu sein und gleichzeitig die Wahlfreiheit, Kontrolle und Widerstandsfähigkeit zu bewahren, die sie in einem zunehmend komplexen Umfeld benötigen", sagt Martin Merz, President SAP Sovereign Cloud.Souveränität beginnt dort, wo sich die Daten befinden, und hängt davon ab, wie sie verwaltet werden.Sopra Steria versteht Souveränität ganzheitlich: souveräne Cloud, Cybersicherheit, Compliance, Datenschutz und operative Resilienz sind hierfür entscheidend. Wo die Daten gehostet werden, ist der Ausgangspunkt, nicht die Antwort. Ob ein Unternehmen tatsächlich die Kontrolle hat, entscheidet sich daran, wer die Systeme betreibt, wer darauf zugreifen kann, wie die Sicherheit überwacht wird, wie Compliance nachgewiesen wird und welche Teams für den Betrieb sicherheitsüberprüft sind.Aus diesem Grund ist Sopra Steria ein bevorzugter Partner für Branchen wie Sicherheit und Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, den öffentlichen Sektor und den Finanzsektor. In diesen Bereichen ist Souveränität keine bloße Präferenz, sondern eine Voraussetzung für die Geschäftstätigkeit. Das erfordert Teams, die sowohl die regulatorischen und geschäftlichen Gegebenheiten als auch die Technologie verstehen.Gemeinsames deutsch-französisches Angebot in VorbereitungTeams in Frankreich und Deutschland stehen kurz vor der Fertigstellung eines gemeinsamen SAP-Sovereign-Cloud-Angebots, das Beratung, technische Umsetzung und die damit verbundenen SAP-Managed-Services umfasst. Kunden, die in beiden Ländern tätig sind, erhalten damit einen einheitlichen Zugang zu souveränen SAP-Umgebungen mit denselben Sicherheits- und Compliance-Standards auf beiden Seiten der Grenze.Was die SAP Sovereign Cloud Partner Recognition umfasstSAP hat die SAP Sovereign Cloud entwickelt, um den Anforderungen europäischer Organisationen hinsichtlich der Datenhoheit gerecht zu werden. Die Bereitstellung von Services auf dieser Plattform erfordert eine spezielle Anerkennung, die Land für Land nach einer Prüfung der zertifizierten Ressourcen und Unternehmensdaten des Partners erteilt wird.Die Anerkennung ermöglicht es Sopra Steria, SAP-Sovereign-Cloud-Lösungen zu vermarkten, zu implementieren, zu betreiben und Kunden während ihrer gesamten Transformation sowie im täglichen Betrieb zu unterstützen.Um die Anerkennung zu erhalten und zu behalten, muss ein Partner:- ein aktiver SAP-Partner in den Bereichen "Sell", "Service" oder "Run" sein;- den Status eines SAP-Gold- oder SAP-Platinum-Partners besitzen;- SAP-Kompetenzen auf dem Niveau "Advanced" oder "Expert" nachweisen, insbesondere in den Bereichen SAP Cloud ERP Private, Human Capital Management und der SAP Business AI Platform sowie bei den tatsächlich in souveränen Umgebungen eingesetzten Lösungen;- die von SAP definierten nationalen Anforderungen an Souveränität und Sicherheit erfüllen;- Kundenreferenzen und laufende Projekte nachweisen - mit mindestens einem SAP-Sovereign-Cloud-Projekt oder einem unterzeichneten Vertrag pro Jahr in jedem betreffenden Land;- diese Standards langfristig aufrechterhalten.Kernaussagen der Presseinformation- Als anerkannter SAP-Sovereign-Cloud-Partner baut Sopra Steria seine strategische Allianz mit SAP aus und festigt seine Position bei den souveränen SAP-Transformationen in Europa durch seine Umsetzungskapazitäten in Frankreich und Deutschland.- Kunden in regulierten und kritischen Branchen gewinnen einen Partner, der in der Lage ist, ihre SAP-Kernsysteme zu modernisieren und dabei die volle Kontrolle über ihre Daten, Abläufe und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten.- Die Gruppe ist ein End-to-End-Partner entlang der gesamten Wertschöpfungskette - von der Beratung über die Implementierung bis hin zur Cybersicherheit und dem täglichen Betrieb - sowohl in Frankreich als auch in Deutschland.- Sopra Steria wird ein gemeinsames deutsch-französisches SAP-Sovereign-Cloud-Angebot auf den Markt bringen, das von der Beratung bis hin zu Managed Services reicht.Bildmaterial zur redaktionellen VerwendungFrederic Munch - CEO - Sopra Steria GER & AT (https://www.soprasteria.com/images/librariesprovider2/sopra-steria-de-images/pi-bilder/foto-frederic-munch---ceo---sopra-steria-ger-at.jpg?Status=Master&sfvrsn=f6db15db_1)Sebastien Leforestier - SAP Executive Sponsor - Sopra Steria (https://www.soprasteria.com/images/librariesprovider2/sopra-steria-de-images/pi-bilder/foto-sebastien-leforestier---sap-executive-sponsor---sopra-steria.jpg?Status=Master&sfvrsn=1fda15db_1)Darius Selke - Chief Marketing and Business Development Officer - Sopra Steria (https://www.soprasteria.com/images/librariesprovider2/sopra-steria-de-images/pi-bilder/foto-darius-selke---cmo-u-head-of-bd---sopra-steria.jpg?Status=Master&sfvrsn=7ca015db_3)Über Sopra SteriaSopra Steria ist ein führender europäischer Tech-Player mit 50.000 Mitarbeitenden in fast 30 Ländern und anerkannter Expertise in den Geschäftsfeldern Consulting, Digital Services und Solutions. Die Gruppe bietet umfassende End-to-End-Lösungen, die große Unternehmen und Behörden wettbewerbs- und leistungsfähiger machen - und zwar auf Grundlage tiefgehender Expertise in einer Vielzahl von Branchen, innovativer Technologien und eines kollaborativen Ansatzes. Sopra Steria stellt die Menschen in den Mittelpunkt seines Handelns mit dem Ziel, die Digitalisierung für seine Kunden zu nutzen, um eine positive Zukunft für alle zu gestalten. Der Konzern erzielte 2025 einen Umsatz von 5,6 Milliarden Euro.Die Sopra Steria Group (SOP) ist an der Euronext Paris (Compartment A) gelistet - ISIN: FR0000050809.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.soprasteria.com.Pressekontakt:Sopra Steria:Sina SzpitalnyE-Mail: sina.szpitalny@soprasteria.comOriginal-Content von: Sopra Steria SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50272/6364648