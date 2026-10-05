Infineon, RENK, Volkswagen, Vonovia - wer sagt dem Anleger, wann Schluss ist? Trailing Stop als Stichwort? Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen - wenn die Emotionen nicht dagegensprächen eine einfache und effektive Strategie. Aber. Und um dieses Aber zu relativieren könnte KI, emotionslos, nach vorgegebenen Regeln handelnd, helfen. Am Freitag sprang Infineon um knapp fünf Prozent nach oben, während RENK, Volkswagen und Vonovia binnen weniger Tage neue Zwölfmonatstiefs markierten. Vier Aktien, vier Richtungen, ein gemeinsames Problem: Die Auswahl eines Titels ist eine einzige Entscheidung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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