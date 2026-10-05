Zürich - Cyberrisiken gehören heute zu den zentralen Unternehmensrisiken von KMU. Viele Unternehmen gehen jedoch trotzdem noch immer davon aus, dass sie nicht betroffen sind. Diese Annahme sei gefährlich, so der Befund einer am Montag publizierten Studie des VZ VermögensZentrums in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern (HSLU). Denn die Folgen von Cyberrisiken würden weit über die IT hinausreichen. So könnten Cyberrisiken den Betrieb unterbrechen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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