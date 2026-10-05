Auf 11 Hektar Fläche entstand in Riepholm eine Tracking-Agri-PV-Anlage mit einer Nennleistung von knapp acht Megawatt. Die Doppelernte GmbH hat das Projekt für den Bioland-Hof Wilkens entwickelt. Gemeinsam mit dem Bioland-Hof Wilkens hat der Entwickler Doppelernte GmbH in Riepholm ein Agri-Photovoltaik-Projekt entwickelt, das ökologische Landwirtschaft und Solarstromerzeugung auf derselben Fläche verbindet. Die Agri-PV-Anlage bleibt in regionaler Hand: Mehrheitseigentümerin ist Familie Wilkens, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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