Der Großbatteriespeicher Albatross bei Neuenkirchen soll direkt an das 380-kV-Übertragungsnetz von Amprion angeschlossen werden. Es ist das erste netzgekoppelte Großbatteriespeicherprojekt von Giga Storage in Deutschland. Die Inbetriebnahme ist für 2028 geplant. Der belgische Projektentwickler Giga Storage hat das Batterieprojekt Albatross bei Neuenkirchen in Niedersachsen zur Baureife entwickelt. Mit einer Leistung von 350 MW und einer Speicherkapazität von 1.400 MWh handelt es sich um eines der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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