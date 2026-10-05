Unterföhring (ots) -Starbesetztes Justizdrama startet mit Sienna Miller und Dominic West- Achtteilige Serie von den Machern von "Lupin" und "Hijack"- Starbesetzt neben Sienna Miller und Dominic West u.a mit Phoebe Fox, James McArdle, Nina Sosanya und Pip Torrens zu sehen- Die Dreharbeiten für die zweite Staffel laufen bereits- Den offiziellen Trailer hier auf YouTube ansehen und hier downloaden- Bildmaterial aus der ersten Staffel sowie die Key Art finden Sie hier- Cast feiert Weltpremiere in London: Bilder vom Red Carpet hierMacht, Geld, Prestige und persönliche Abgründe: Ab heute ist die neue Sky Original Serie exklusiv auf Sky, WOW und RTL+ verfügbar."War" stammt von George Kay, dem kreativen Kopf hinter Erfolgsproduktionen wie "Lupin" und "Hijack".In den Hauptrollen sind Sienna Miller und Dominic West zu sehen, die als prominentes Ex-Ehepaar im Mittelpunkt eines spektakulären Scheidungsverfahrens stehen. Der Fall entwickelt sich schnell zu einem öffentlichen Machtkampf, in dem die rivalisierenden Londoner Kanzleien Cathcarts & Sons und Taylor & Byrne nichts unversucht lassen, um die Oberhand zu gewinnen.Neben Miller und West gehören unter anderem Phoebe Fox, James McArdle, Nina Sosanya, Pip Torrens und Archie Renaux zum hochkarätigen Ensemble. Für Renaux' Figur, den jungen Anwalt Jonathan "Johnny" Warren, wird der Fall zum Eintritt in eine Welt voller Ehrgeiz, Intrigen und erbarmungsloser Konkurrenz."War" wurde von New Pictures und Observatory Pictures in Zusammenarbeit mit Sky und HBO produziert.Eine zweite Staffel der Serie befindet sich bereits in Produktion. Darin werden unter anderem Marisa Tomei, Kelly Macdonald und David Harewood zu sehen sein.Die erste Staffel von "War" ist ab heute, 5. Oktober exklusiv auf Sky, WOW und RTL+ verfügbar sowie linear immer montags um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic und Sky Showcase zu sehen.Pressekontakt:Betreuende PR Agentur:M.O.O.N. Agency GmbHNadine Klaunignadine.klaunig@moon-germany.comKontakt Sky Deutschland:Stephanie TeicherContent PRStephanie.Teicher@rtl.deSelina RastetterContent PRselina.Rastetter@rtl.deThomas SchöffnerContent PRThomas.Schoeffner@rtl.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6364750