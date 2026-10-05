Zürich - Die Schweizer Pensionskassen haben im September im Durchschnitt eine knapp negative Rendite erzielt. Dazu trug vor allem die schwache Performance der Obligationen, der Schweizer Aktien und der alternativen Anlagen bei. Die positive Entwicklung der Anlageklassen Aktien Ausland und Private Equity habe dies nicht vollständig kompensieren, heisst es in dem am Montag publizierten monatlichen Pensionskassen-Monitor von Swisscanto. Konkret erreichte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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