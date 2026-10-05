FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 05.10.2026 - 11.00 am
- DEUTSCHE BANK CUTS SUPERMARKET INCOME REIT TARGET TO 91 (92) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES JD WETHERSPOON PRICE TARGET TO 540 (460) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 750 (730) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES IG GROUP PRICE TARGET TO 120 (110) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES JD WETHERSPOON PRICE TARGET TO 540 (460) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 750 (730) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN STARTS BURBERRY WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 1250 PENCE - JEFFERIES RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 3735 (3515) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS IG GROUP PRICE TARGET TO 1650 (1850) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS POLAR CAPITAL PRICE TARGET TO 1100 (1260) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1320 (1425) PENCE - 'BUY'
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