Konzentrierende Solarthermie soll im Verbund mit Hochtemperaturwärmepumpen und Photovoltaik Wasserdampf für das Norderneyer Brauhaus bereitstellen. Dazu hat die Hochschule Hannover nun ein Forschungsprojekt gestartet. Wie lässt sich Bier künftig klimafreundlicher brauen? Dieser Frage widmet sich das Forschungsprojekt "RenewBrew", das Anfang am Forschungszentrum Energie - Mobilität - Prozesse der Hochschule Hannover (HsH) gestartet ist. Ziel ist es, ein nachhaltiges Energiesystem zu entwickeln, das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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