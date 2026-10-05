Berlins Wahlsiegerin Linke will große Wohnungskonzerne vergesellschaften. Bochums DAX-Konzern erholt sich zwar leicht, binnen zwölf Monaten beträgt sein Kursrutsch aber fast 37 Prozent. Anleger ärgert besonders, wie stark eine noch vage politische Debatte belastet. Mittwoch steht ein drittes Vorgespräch an.Zum Wochenstart ist die Vonovia-Aktie am Morgen bis auf 16,65 Euro abgesackt - so tief stand das Papier seit mindestens einem Jahr nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de