Wallisellen (ots) -Monika Behr, Leiterin Leben und Mitglied der Geschäftsleitung der Allianz Suisse, hat sich entschieden, das Unternehmen per Ende 2026 zu verlassen und sich beruflich neu zu orientieren. Nach fast zehn Jahren in dieser Funktion wird sie sich zunächst Zeit für ihre Familie, ihre persönliche Weiterentwicklung und ihre berufliche Neuausrichtung nehmen. Ihre Nachfolge übernimmt per 1. Januar 2027 Dr. Verena Jäger, derzeit Chief Risk Officer und Managing Director bei Allianz Global Investors.Monika Behr trat 2017 in die Geschäftsleitung der Allianz Suisse ein und prägte seither die Entwicklung des Leben- und Vorsorgegeschäfts massgeblich. Unter ihrer Führung wurde das Produktangebot in der privaten und beruflichen Vorsorge ausgebaut, die IT-Landschaft modernisiert und zentrale Prozesse digitalisiert. Zudem stärkte sie die Profitabilität und Resilienz des Geschäfts.Zu den wichtigsten Meilensteinen zählen die Einführung innovativer Vorsorgelösungen wie Flex Saving, Smart Invest und Capital Invest sowie die strategische Weiterentwicklung der beruflichen Vorsorge. Darüber hinaus engagierte sich Monika Behr für die finanzbezogene Bildung in der Schweiz, insbesondere für die Förderung von Financial Literacy, die Reduktion des Gender Pension Gaps und die Sensibilisierung für Vorsorgethemen.Laura Gersch, CEO der Allianz Suisse, sagt: "Monika hat das Lebengeschäft der Allianz Suisse in den vergangenen fast zehn Jahren mit grossem Engagement, hoher Fachkompetenz und einem klaren Blick für die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden geprägt. Sie hat wichtige strategische Weichen gestellt und die Grundlage für die weitere Entwicklung unseres Lebengeschäfts geschaffen und mit ihrer starken Stimme für die Vorsorge weit über das Unternehmen hinausgewirkt. Für ihren ausserordentlichen Einsatz danke ich ihr herzlich und wünsche ihr für die Zukunft alles Gute."Verena Jäger übernimmtDr. Verena Jäger wird per 1. Januar 2027 Mitglied der Geschäftsleitung der Allianz Suisse. Sie ist derzeit Chief Risk Officer und Managing Director bei Allianz Global Investors und verantwortet das globale Risikomanagement des Unternehmens mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 650 Milliarden Euro. Zusätzlich ist Verena Jäger Board Member der Allianz Global Investors UK Ltd. und der Allianz Global Investors GmbH.Die Mathematikerin und Aktuarin (Deutsche Aktuarvereinigung) mit Spezialisierung Lebensversicherungsmathematik, promovierte im Bereich Versicherungs- und Risikomanagement und verfügt über langjährige internationale Erfahrung innerhalb der Allianz Gruppe. Frühere Stationen führten sie unter anderem zu Allianz Capital Partners, ins CEO-Office der Allianz SE sowie zur Allianz Life Insurance Company of North America in den USA. Neben ihrer ausgewiesenen Expertise im Risiko- und Kapitalmanagement bringt sie fundierte Kenntnisse des Lebensversicherungsgeschäfts mit.Laura Gersch, CEO der Allianz Suisse: "Mit Verena Jäger gewinnen wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit breiter internationaler Allianz-Erfahrung und tiefem Verständnis unseres Geschäfts. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit."Über Allianz SuisseDie Allianz Suisse ist mit einem Prämienvolumen von über 3.8 Mrd. Franken eine der führenden Versicherungsgesellschaften der Schweiz. Zur Allianz Suisse gehören unter anderem die Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG, die Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft AG, die CAP Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft AG und die Quality1 AG. Die Geschäftstätigkeit der Allianz Suisse Gruppe umfasst Versicherung, Vorsorge und Vermögen. Sie beschäftigt rund 3'300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist Teil der internationalen Allianz Gruppe, die in über 70 Ländern auf allen Kontinenten präsent ist. In der Schweiz verlassen sich rund 1 Million Privatpersonen und über 100'000 Unternehmen in allen Lebens- und Entwicklungsphasen auf die Beratung und den Versicherungs- und Vorsorgeschutz der Allianz Suisse. Ein dichtes Netz von über 110 Geschäftsstellen sichert die Nähe zu den Kunden in allen Landesteilen. Die Allianz Suisse ist Premiumpartnerin der Spitex Schweiz, von Swiss Paralympic, und des Swiss Economic Forum (SEF). Darüber hinaus ist die Allianz Suisse Titelsponsorin des schweizweiten "Allianz Tag des Kinos" und Namensgeberin der Allianz Cinemas in Zürich, Basel und Genf. Im sozialen Bereich unterstützt sie als Projektpartnerin zudem das Schweizerische Rote Kreuz sowie Pro Juventute.Pressekontakt:Allianz SuisseNadine Schumann, Senior Spokespersonpress@allianz.ch, Tel. +41 (0) 58 358 84 14Original-Content von: Allianz Suisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100008591/100942757