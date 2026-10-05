Unterföhring (ots) -Eine Bäuerin in Untersuchungshaft. Eine Tote im Kofferraum. Eine verzweifelte Mutter in Not. In drei dramatischen Mordfällen kämpft Ingo Lenßen für die Wahrheit. Und für Menschen, die alle anderen längst verurteilt haben. Ab Montag, 2. November, 20:15 Uhr, zeigt SAT.1 wöchentlich die 90-minütigen Filme der True-Crime-Fiction "Lenßen: Anklage Mord". Direkt im Anschluss, 22:15 Uhr, öffnet der Anwalt in "Lenßen Live" die Telefonleitungen für sein Publikum und unterstützt in Echtzeit bei Rechtsfragen.Das passiert in "Lenßen: Anklage Mord":Eigentlich will Ingo Lenßen seinen bevorstehenden Ruhestand genießen. Doch kurz vor seinem 65. Geburtstag bittet ihn sein Bruder um Hilfe für eine ehemalige Mitarbeiterin. Ingo Lenßen und sein Partner Lennart Hartmann ermitteln in drei Fällen, in denen die Beweislage erdrückend wirkt: Eine Bäuerin wird des Mordes an ihrem Ehemann beschuldigt, während ein gesamtes Dorf über verborgene Geheimnisse schweigt. Eine Leiche liegt im Kofferraum eines vorbestraften Sanitäters, der scheinbar ein Doppelleben führt. Ein versuchter Mord bringt die verzweifelte Mutter eines verschwundenen Mädchens in Bedrängnis. In jedem Fall geht Lenßen der Frage nach: Sind die Angeklagten wirklich schuldig - oder Opfer eines perfiden Plans? Ingo Lenßen sucht genau dort, wo niemand hinsehen will.So erreichen Sie Ingo Lenßen bei "Lenßen Live":Ingo Lenßen hilft am Telefon und unterstützt die Zuschauer bei ihren Rechtsfragen. Sie können unter der Hotline-Nummer 0800-9997777 live anrufen oder Ihre Frage per WhatsApp einreichen und erhalten direkt im Fernsehen Antworten."Lenßen: Anklage Mord" wird produziert von UFA SERIAL DRAMA. "Lenßen Live" wird produziert von REDSEVEN ENTERTAINMENT."Lenßen: Anklage Mord", ab Montag, 2. November, 20:15 Uhr, in SAT.1 und auf Joyn. "Lenßen Live" läuft direkt im Anschluss um 22:15 Uhr.Pressekontakt:Hendrik HübnerContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1176email: hendrik.huebner@prosiebensat1.comPhoto Production & EditingClarissa Schreineremail: clarissa.schreiner@prosiebensat1.comSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6364799