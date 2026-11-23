Unterföhring (ots) -Spitzenkoch trifft auf Spitzensportler. Frank Rosin tauscht für die "Promi Tischtennis WM" 2026 den Kochlöffel gegen den Tischtennisschläger. In der neuen ProSieben-Show am Samstag, 12. Dezember, live ab 20:15 Uhr tritt er neben Frank Buschmann, Panagiota Petridou, Twitch-Streamer AbuGoku, Ex-Frauen-Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg und sieben weiteren Prominenten an, um mit seinem Team in verschiedenen Tischtennis-Wettbewerben - von Doppelmatches bis hin zu Trickshot-Challenges - den Pokal zu erspielen. Die insgesamt vier Teams bestehen jeweils aus drei Promis und einem Weltklasse-Tischtennisprofi als Kapitän. Und das sind die vier Profis: achtmaliger Einzel-Europameister, einstiger Weltranglistenerster und die deutsche Tischtennislegende Timo Boll (45). Deutsche Serien-Meistern (2024-2026), Jugend-Weltmeisterin und größtes Nachwuchstalent Annett Kaufmann (20). Vierfache Europameisterin und zehnmalige Deutsche Meisterin Elke Schall-Süß (53). Und Doppel-Weltmeister und Olympia-Silber-Gewinner Steffen "Speedy" Fetzner (58). Kocht Frank Rosin seine Gegner am Tisch ab oder wird er selbst weggeschnibbelt? Welcher Promi offenbart ungeahntes Tischtennis-Talent? Welcher Profi-Kapitän führt sein Team zum Sieg?Frank Rosin: "Hier dabei zu sein ist nicht nur eine komplette Ehre - damit erfülle ich mir einen Lebenstraum. In meiner Jugend habe ich sehr intensiv Tischtennis gespielt und das hat mich mein ganzes Leben begleitet. Jetzt mit diesen Menschen zu spielen, die ich seit Jahrzehnten als Fan bewundere, davor habe ich riesigen Respekt. Ich trainiere ohne Ende auf diesen Wettkampf hin und werde mich für mein Team zerreißen."Matthias Killing moderiert die "Promi Tischtennis WM" 2026 live aus dem CASTELLO Düsseldorf. Andrea Kaiser holt Simmen am Spielfeldrand ein. Jan Platte kommentiert die Spiele. Die Partner ProSieben und der Deutsche Tischtennis-Bund e. V. bringen das Sport-Entertainment-Event auf die große TV-Bühne, produziert von Redseven Entertainment.Tickets für "Die Promi Tischtennis WM" 2026 im CASTELLO Düsseldorf gibt es hier (https://www.eventim.de/noapp/event/die-prosieben-promi-tischtennis-wm-castello-duesseldorf-22328478/?affiliate=SEY&utm_campaign=AdFactory&utm_source=SEy&utm_medium=dp)."Die Promi Tischtennis WM" - am Samstag, 12. Dezember 2026, ab 20:15 Uhr live auf ProSieben oder streamen auf JoynTickets für die Liveshow unter diesem LinkPressekontakt:Frank WolkenhauerTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingNadine VadersTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1161Nadine.Vaders@ProsiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6395857