Der Traunsteiner Erneuerbare-Projektierer und -Betreiber Maxsolar erhält von Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) eine Finanzierung über 155 Millionen Euro. Dabei handelt es sich um eine HoldCo-Fremdfinanzierung, die von CIP verwaltete Fonds bereitstellen. Die neue Finanzierung ersetzt die 2023 abgeschlossene HoldCo-Finanzierung, die Maxsolar für seinen Wandel vom Projektentwickler und EPC-Dienstleister hin zu einem Erneuerbare-Stromerzeuger (Independent Power Producer, IPP) aufgenommen hat. Zudem stellt sie dem Unternehmen flexibles Kapital zur Finanzierung von Projektinvestitionen während ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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