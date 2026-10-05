Winterthur - Monika Behr, Leiterin Leben und Mitglied der Geschäftsleitung der Allianz Suisse, hat sich entschieden, das Unternehmen per Ende 2026 zu verlassen und sich beruflich neu zu orientieren. Nach fast zehn Jahren in dieser Funktion wird sie sich zunächst Zeit für ihre Familie, ihre persönliche Weiterentwicklung und ihre berufliche Neuausrichtung nehmen. Ihre Nachfolge übernimmt per 1. Januar 2027 Dr. Verena Jäger, derzeit Chief Risk Officer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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