NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Schneider Electric angesichts der geplanten Übernahme des US-Softwareunternehmens PTC auf "Outperform" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Der französische Elektrotechnikkonzern habe eine verbindliche Vereinbarung für den Zukauf in Höhe von 20,1 Milliarden Euro unterzeichnet, schrieb Mark Fielding in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei erinnerte der Analyst daran, dass die Bewertung von Industrie-Software-Assets aufgrund von Bedenken hinsichtlich KI weiter unter Druck stehe, auch wenn er selbst diese Sorgen weitgehend für unbegründet hält. Er verwies darauf, dass Schneider dadurch stärker mit dieser Problematik konfrontiert sein werde. Zudem erwartet Fielding, dass die Integration komplex sein werde und den Markt voraussichtlich dazu veranlassen dürfte, die Diskussionen über die Kapitalverwendung erneut aufzugreifen./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 03:04 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 03:04 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000121972
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 03:04 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 03:04 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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