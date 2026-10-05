Stockholm - Die deutschen Wissenschaftler Peter Hegemann und Georg Nagel erhalten zusammen mit dem US-Amerikaner Karl Deisseroth in diesem Jahr den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin. Das teilte das Karolinska-Institut am Montag in Stockholm mit.



Sie wurden "für ihre Entdeckungen im Bereich der lichtgesteuerten Ionenkanäle und der Optogenetik" ausgezeichnet. Hegemann und Nagel entdeckten Channelrhodopsin, ein Protein mit einzigartigen Eigenschaften. Sie stellten fest, dass die Zellen, in die sie das Protein einbrachten, lichtempfindlich wurden - ganz gleich, um welche Zellart es sich handelte. Deisseroth führte das Gen für Channelrhodopsin in Nervenzellen von Ratten ein. Indem er die Zellen mit blauem Licht bestrahlte, gelang es ihm, ein Nervensignal auszulösen. Später gelang es ihm, diesen lichtgesteuerten Schalter für Nervenzellen im Gehirn lebender Mäuse zum Funktionieren zu bringen.



Diese Methode zur Steuerung von Nervensignalen mit Licht wird als Optogenetik bezeichnet und hat weltweit rasch an Bedeutung gewonnen. Mithilfe der Optogenetik ist es Forschern gelungen, neuronale Schaltkreise aufzudecken, die bestimmte Erinnerungen, Gefühle und Verhaltensweisen steuern, die für neurologische und psychiatrische Erkrankungen relevant sind. In der klinischen Medizin nutzen Forscher die Methode, um das Sehvermögen von Menschen mit Sehbehinderungen wiederherzustellen.



Peter Hegemann ist Professor an der Humboldt-Universität in Berlin. Georg Nagel lehrt an der Universität Würzburg.



Die Bekanntgabe der Nobelpreisträger im Bereich Medizin läutet traditionell den Auftakt der Nobelpreis-Woche ein. Am Dienstag will die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften den Träger der Auszeichnung in dem Bereich Physik publik machen, am Mittwoch soll der Bereich Chemie und am Donnerstag der Literaturnobelpreis folgen. Der Träger des Friedensnobelpreises soll am Freitag in Oslo bekannt gegeben werden.



Der Nobelpreis gilt als die höchste Auszeichnung in den berücksichtigten Disziplinen und wird jedes Jahr an Alfred Nobels Todestag, dem 10. Dezember, verliehen. Der Friedensnobelpreis wird in Oslo übergeben, alle anderen Preise in Stockholm.





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