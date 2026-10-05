PTA-News: stock3 AG: Innovationen dank Künstlicher Intelligenz - stock3 stellt jüngste Produktentwicklungen vor

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Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

stock3 AG: Innovationen dank Künstlicher Intelligenz - stock3 stellt jüngste Produktentwicklungen vor

München (pta000/05.10.2026/11:32 UTC+2)

Pressemitteilung

stock3 AG: Innovationen dank Künstlicher Intelligenz - stock3 stellt jüngste Produktentwicklungen vor

• Ausbau des KI-Börsenagenten stock3 AI für tägliche Arbeit auf dem stock3 Terminal • Unterstützung bei Interaktion im Charting, Erstellung ganzer Bilanzanalysen und Bauen von Desktops alszentrale neue Funktionen • Ziele: verringerte Einstiegshürden, intuitive Bedienbarkeit und bessere Trading-Entscheidungen

München, 5.10.2026 - Die Münchner stock3 AG präsentiert vielversprechende Innovationen in der Produktentwicklung, die auf Basis Künstlicher Intelligenz jüngst in den Live-Betrieb gehen konnten. So wurde der KI-Börsenagent stock3 AI erheblich ausgebaut und verbessert mit seinem immer größer werdenden Leistungsumfang nicht nur das Nutzererlebnis, sondern schafft damit die Voraussetzung für schnellere und bessere Trading-Entscheidungen. Weitere KI-gestützte Entwicklungen auf der Finanzmarktanalyse- und Tradingplattform befinden sich bereits in der Umsetzung.

stock3 AI - der Börsenagent mit klaren Antworten

Vor rund einem halben Jahr ist stock3 AI auf der Finanzmarktanalyse- und Tradingplattform gelauncht worden. Den anfangs noch relativ überschaubaren Funktionsumfang rund um die Verarbeitung von Eingaben als Text oder Sprache hat stock3 in den vergangenen Wochen kontinuierlich erweitert. Mittlerweile ist stock3 AI zu einem innovativen KI-Agenten für den Börsenalltag und die tägliche Arbeit auf dem stock3 Terminal herangewachsen - immer mit dem Fokus, die Trading-Performance stetig zu verbessern.

So nimmt die KI eine wichtige Rolle beim Onboarding neuer Userinnen und User des stock3 Terminals ein und hilft etwa beim Bauen von Desktops. Beispielsweise bekunden Nutzende ihr Interesse am Handel mit bestimmten Aktien, woraufhin die KI direkt die dazu passenden Widgets öffnet. Eine weitere Funktion ist die Interaktion beim Charting, bei der die KI u.a. das Einzeichnen von Trendkanälen und Fibonacci-Levels oder das Hinzufügen von Unterstützungen bzw. Widerständen übernimmt. stock3 AI kann aber auch ganze Bilanzanalysen und die dazu passende Erklärung erstellen. Und als Reaktion auf eines der zentralen Kundenbedürfnisse unterstützt die KI nun auch bei der Einstellung von Benachrichtigungen. Weitere Funktionen sind in Planung oder bereits in Umsetzung und werden in den nächsten Monaten kontinuierlich gelauncht.

Das Ziel all dieser Entwicklungen ist zum einen die Bindung der Bestandskundinnen und -kunden an das stock3 Terminal

- dank spürbar leichterer Bedienbarkeit sowie der fortgeführten Ergänzung hilfreicher Features. Zum anderen sollen durch deutlich verringerte Einstiegshürden neue Userinnen und User gewonnen werden. Und die ersten Ergebnisse zeigen: Der Agent hilft Anlegern und Tradern, die Trading-Software besser zu verstehen, und sorgt für ein intuitiveres Nutzererlebnis, was wiederum die Voraussetzung ist, schneller zu fundierten Trading-Entscheidungen zu gelangen. Damit ist der Agent die bisher größte Innovation unter Einbeziehung Künstlicher Intelligenz im stock3-Universum.

"Künstliche Intelligenz ist bei uns längst fester Bestandteil in der Produktentwicklung", sagt Robert Abend, Vorstand der stock3 AG. "Die Go-Lives der jüngsten Features von stock3 AI zeigen, welches Potenzial die KI für unsere Plattformen hat, wodurch wir nicht nur unsere Effizienz, sondern insbesondere den Nutzen für unsere Kundinnen und Kunden deutlich steigern können."

Der KI-Börsenagent stock3 AI steht allen registrierten Nutzerinnen und Nutzern von stock3 mit einem Kontingent von 75 KI-Anfragen pro Monat exklusiv zur Verfügung. Im Premium-Service stock3 Ultimate sind 500 Anfragen monatlich enthalten. Interessierte Traderinnen und Trader haben die Möglichkeit, sich kostenlos auf stock3 zu registrieren und damit stock3 AI unverbindlich kennenzulernen. Mehr dazu unter https://stock3.com/basic.

Über die stock3 AG

Die stock3 AG wurde im Jahr 2000 gegründet und ist ein unabhängiges Finanztechnologie-Unternehmen mit Sitz in München. Mit der Webplattform stock3.com, der Analyse- und Trading-Software stock3 Terminal und der stock3 App bietet das Unternehmen einen eigens entwickelten One-Stop-Shop für Daten, Märkte und Services. Hier vereint stock3 - unter Einsatz Künstlicher Intelligenz - den gesamten Prozess von der Information über die Analyse bis zum Trading auf einer Plattform. Der Handel direkt auf stock3 wird den Nutzern durch die Multi-Brokerage-Schnittstelle der 100%-Tochter brokerize GmbH ermöglicht. Damit ist der "FinTech"-Vorreiter die Homebase für anspruchsvolle Trader und aktive Anleger. Neben Lösungen für Privatkunden ist die stock3 AG Anbieterin von lizenzbasierten Softwarelösungen und Schnittstellen-Angeboten für Banken, Broker und Medienhäuser. Die Aktie der stock3 AG (ISIN: DE000A0S9QZ8) ist im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert und unter anderem auf Xetra(R) handelbar. Weitere Informationen unter https://inside.stock3.com.

IR- & Presse-Kontakt

stock3 AG Nicole Krischker nicole.krischker@stock3.com

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Aussender: stock3 AG Balanstraße 71b 81541 München Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 767369-123 E-Mail: ir@stock3.com Website: www.stock3.com ISIN(s): DE000A0S9QZ8 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart

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October 05, 2026 05:32 ET (09:32 GMT)