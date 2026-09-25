Auf diese Nachricht haben Anleger lange gewartet. Immerhin nahm das Thema "White-Label-Lösungen" in sämtlichen Präsentationen von stock3-CEO Robert Abend zuletzt eine zentrale Rolle ein. Nun liegen die Karten auf dem Tisch - und das gleich mit einer faustdicken Überraschung: Der erste Partner von stock3 im neuen Geschäftsfeld "Platform Solutions" wird nämlich der Smartbroker+ sein. Demnach bietet der Berliner Neobroker seinen Kunden die Terminallösung von stock3 im eigenen Branding an. Für Anbieter wie den Smartbroker+ ist das eine clevere Ergänzung, zumal sich die klassischen Leistungen der Broker in der Orderabwicklung immer weniger unterscheiden. Insofern sind Services wie der stock3-Terminal - eine Art "Mini-Bloomberg", wie Robert Abend stets betont - ein bedeutendes Unterscheidungsmerkmal für die Neukundengewinnung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 boersengefluester.de