PTA-News: stock3 AG: Neuer Broker auf stock3 - ab sofort Handel über Traders Place möglich

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Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

stock3 AG: Neuer Broker auf stock3 - ab sofort Handel über Traders Place möglich

München (pta000/14.09.2026/09:39 UTC+2)

Corporate News

stock3 AG: Neuer Broker auf stock3 - ab sofort Handel über Traders Place möglich

• Neo-Broker Traders Place ab sofort auf den Plattformen von stock3 verfügbar • Online-Broker mit breitem Handelsangebot und mehr als 40 nationalen und internationalen Handelsplätzen • Zusätzliche Möglichkeit für börslichen und außerbörslichen Handel von Wertpapieren auf stock3

München, 14.9.2026 - Ab sofort ist mit Traders Place ein weiterer attraktiver Broker auf der Finanzmarktanalyse- und Tradingplattform stock3 verfügbar. Dank der sicheren Schnittstelle seiner 100%-Tochter brokerize GmbH verschafft das Münchner Unternehmen seinen Nutzerinnen und Nutzern durch die Anbindung eine zusätzliche Möglichkeit für den Handel von Wertpapieren. Traders Place verfügt über ein breites Handelsangebot an Finanzinstrumenten. An mehr als 40 nationalen und internationalen Handelsplätzen kann sowohl börslich als auch außerbörslich gehandelt werden. Die Zielgruppe des Neo-Brokers reicht dabei von Einsteigern und Privatanlegern bis hin zu erfahrenen Tradern und Investoren.

Kundinnen und Kunden von Traders Place können ab sofort die innovativen Angebote der stock3-Plattformen nutzen - von einem umfangreichen Angebot an Fundamentaldaten und Echtzeitkursen über praktische stock3 Terminal-Lösungen wie Widgets, Heatmaps und Produktsuchen bis hin zu Echtzeitinformationen der stock3-Redaktion mit mehr als 25 Börsenexpertinnen und -experten. Gleichzeitig können sie nahtlos innerhalb der Plattform über ihr Traders Place-Depot handeln.

stock3 bietet damit nicht nur Zugang zu einer der größten deutschsprachigen Trader-Communities mit einer attraktiven und kaufkräftigen Zielgruppe, sondern stellt gleichzeitig eine leistungsfähige Terminal- und Softwarelösung bereit. Für die angebundenen Broker entstehen dabei keine eigenen Entwicklungsaufwände.

"Mit Traders Place bereichert ein spannender neuer Broker mit einer attraktiven Zielgruppe unsere Plattformen", sagt Robert Abend, Vorstand der stock3 AG. "Wir freuen uns, unseren Nutzerinnen und Nutzern damit ein noch umfassenderes Angebot zur Verfügung stellen zu können."

"Mit der Anbindung an stock3 setzen wir unseren Wachstumskurs konsequent fort und erweitern das Angebot für unsere Kundinnen und Kunden um eine der führenden Finanzmarktanalysen- und Tradingplattformen im deutschsprachigen Raum", sagt Ernst Huber, CEO bei Traders Place. "Die Zusammenarbeit ist ein weiterer wichtiger Schritt, Traders Place als leistungsfähigen und innovativen Broker für unterschiedlichste Anlegerbedürfnisse zu positionieren."

"Für unsere Kundinnen und Kunden entsteht durch die Anbindung ein echter Mehrwert: Sie können die umfangreichen Analyse-, Informations- und Tradingmöglichkeiten von stock3 nutzen und gleichzeitig direkt über ihr Traders Place-Depot handeln", sagt Markus Huber, CMO & CTO bei Traders Place. "In Kombination mit unserem breiten Handelsangebot und mehr als 40 nationalen und internationalen Handelsplätzen schaffen wir damit eine sehr leistungsfähige Lösung für aktive Anleger und Trader."

Die technische Anbindung des Brokers erfolgte durch die brokerize GmbH in Zusammenarbeit mit Traders Place. Hierfür wurde die Schnittstelle zur Finance Transaction Platform des Brokers in die Trading-as-a-Service-Plattform von brokerize integriert. Damit stellt brokerize einem weiteren Broker seinen standardisierten API-Zugang für den Wertpapierhandel sowie Read-Only-Services, insbesondere für den Depotabruf und die Bereitstellung von Transaktionshistorien, zur Verfügung. Die Zahl der angebundenen Broker auf stock3 wächst mit Traders Place auf 17 an. Nutzerinnen und Nutzer von stock3 können aktuell somit über comdirect, Consorsbank, finanzen.net zero, flatex.de, flatex.at, justTRADE, ViTrade, GBE brokers, WH SelfInvest, sino, Bitpanda, Freestoxx, Coinbase, Smartbroker+, tradegate.direct, easybank und Traders Place auf stock3 handeln.

Über die stock3 AG

Die stock3 AG wurde im Jahr 2000 gegründet und ist ein unabhängiges Finanztechnologie-Unternehmen mit Sitz in München. Mit der Webplattform stock3.com, der Analyse- und Trading-Software stock3 Terminal und der stock3 App bietet das Unternehmen einen eigens entwickelten One-Stop-Shop für Daten, Märkte und Services. Hier vereint stock3 - unter Einsatz Künstlicher Intelligenz - den gesamten Prozess von der Information über die Analyse bis zum Trading auf einer Plattform. Der Handel direkt auf stock3 wird den Nutzern durch die Multi-Brokerage-Schnittstelle der 100%-Tochter brokerize GmbH ermöglicht. Damit ist der "FinTech"-Vorreiter die Homebase für anspruchsvolle Trader und aktive Anleger. Neben Lösungen für Privatkunden ist die stock3 AG Anbieterin von lizenzbasierten Softwarelösungen und Schnittstellen-Angeboten für Banken, Broker und Medienhäuser. Die Aktie der stock3 AG (ISIN: DE000A0S9QZ8) ist im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert und unter anderem auf Xetra(R) handelbar. Weitere Informationen unter https://inside.stock3.com.

IR- & Presse-Kontakt

stock3 AG Nicole Krischker nicole.krischker@stock3.com

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Aussender: stock3 AG Balanstraße 71b 81541 München Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 767369-123 E-Mail: ir@stock3.com Website: www.stock3.com ISIN(s): DE000A0S9QZ8 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart

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September 14, 2026 03:39 ET (07:39 GMT)