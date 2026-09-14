Anzeige
Mehr »
Montag, 14.09.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Kupfer bei 7 Dollar: Wer hat die nächste Mine?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0S9QZ | ISIN: DE000A0S9QZ8 | Ticker-Symbol: BOG
Xetra
14.09.26 | 09:02
30,400 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
STOCK3 AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
STOCK3 AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
30,20030,60011:55
Dow Jones News
14.09.2026 10:15 Uhr
246 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-News: stock3 AG: Neuer Broker auf stock3 - ab sofort Handel über Traders Place möglich

DJ PTA-News: stock3 AG: Neuer Broker auf stock3 - ab sofort Handel über Traders Place möglich

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

stock3 AG: Neuer Broker auf stock3 - ab sofort Handel über Traders Place möglich

München (pta000/14.09.2026/09:39 UTC+2)

Corporate News

stock3 AG: Neuer Broker auf stock3 - ab sofort Handel über Traders Place möglich

• Neo-Broker Traders Place ab sofort auf den Plattformen von stock3 verfügbar • Online-Broker mit breitem Handelsangebot und mehr als 40 nationalen und internationalen Handelsplätzen • Zusätzliche Möglichkeit für börslichen und außerbörslichen Handel von Wertpapieren auf stock3

München, 14.9.2026 - Ab sofort ist mit Traders Place ein weiterer attraktiver Broker auf der Finanzmarktanalyse- und Tradingplattform stock3 verfügbar. Dank der sicheren Schnittstelle seiner 100%-Tochter brokerize GmbH verschafft das Münchner Unternehmen seinen Nutzerinnen und Nutzern durch die Anbindung eine zusätzliche Möglichkeit für den Handel von Wertpapieren. Traders Place verfügt über ein breites Handelsangebot an Finanzinstrumenten. An mehr als 40 nationalen und internationalen Handelsplätzen kann sowohl börslich als auch außerbörslich gehandelt werden. Die Zielgruppe des Neo-Brokers reicht dabei von Einsteigern und Privatanlegern bis hin zu erfahrenen Tradern und Investoren.

Kundinnen und Kunden von Traders Place können ab sofort die innovativen Angebote der stock3-Plattformen nutzen - von einem umfangreichen Angebot an Fundamentaldaten und Echtzeitkursen über praktische stock3 Terminal-Lösungen wie Widgets, Heatmaps und Produktsuchen bis hin zu Echtzeitinformationen der stock3-Redaktion mit mehr als 25 Börsenexpertinnen und -experten. Gleichzeitig können sie nahtlos innerhalb der Plattform über ihr Traders Place-Depot handeln.

stock3 bietet damit nicht nur Zugang zu einer der größten deutschsprachigen Trader-Communities mit einer attraktiven und kaufkräftigen Zielgruppe, sondern stellt gleichzeitig eine leistungsfähige Terminal- und Softwarelösung bereit. Für die angebundenen Broker entstehen dabei keine eigenen Entwicklungsaufwände.

"Mit Traders Place bereichert ein spannender neuer Broker mit einer attraktiven Zielgruppe unsere Plattformen", sagt Robert Abend, Vorstand der stock3 AG. "Wir freuen uns, unseren Nutzerinnen und Nutzern damit ein noch umfassenderes Angebot zur Verfügung stellen zu können."

"Mit der Anbindung an stock3 setzen wir unseren Wachstumskurs konsequent fort und erweitern das Angebot für unsere Kundinnen und Kunden um eine der führenden Finanzmarktanalysen- und Tradingplattformen im deutschsprachigen Raum", sagt Ernst Huber, CEO bei Traders Place. "Die Zusammenarbeit ist ein weiterer wichtiger Schritt, Traders Place als leistungsfähigen und innovativen Broker für unterschiedlichste Anlegerbedürfnisse zu positionieren."

"Für unsere Kundinnen und Kunden entsteht durch die Anbindung ein echter Mehrwert: Sie können die umfangreichen Analyse-, Informations- und Tradingmöglichkeiten von stock3 nutzen und gleichzeitig direkt über ihr Traders Place-Depot handeln", sagt Markus Huber, CMO & CTO bei Traders Place. "In Kombination mit unserem breiten Handelsangebot und mehr als 40 nationalen und internationalen Handelsplätzen schaffen wir damit eine sehr leistungsfähige Lösung für aktive Anleger und Trader."

Die technische Anbindung des Brokers erfolgte durch die brokerize GmbH in Zusammenarbeit mit Traders Place. Hierfür wurde die Schnittstelle zur Finance Transaction Platform des Brokers in die Trading-as-a-Service-Plattform von brokerize integriert. Damit stellt brokerize einem weiteren Broker seinen standardisierten API-Zugang für den Wertpapierhandel sowie Read-Only-Services, insbesondere für den Depotabruf und die Bereitstellung von Transaktionshistorien, zur Verfügung. Die Zahl der angebundenen Broker auf stock3 wächst mit Traders Place auf 17 an. Nutzerinnen und Nutzer von stock3 können aktuell somit über comdirect, Consorsbank, finanzen.net zero, flatex.de, flatex.at, justTRADE, ViTrade, GBE brokers, WH SelfInvest, sino, Bitpanda, Freestoxx, Coinbase, Smartbroker+, tradegate.direct, easybank und Traders Place auf stock3 handeln.

Über die stock3 AG

Die stock3 AG wurde im Jahr 2000 gegründet und ist ein unabhängiges Finanztechnologie-Unternehmen mit Sitz in München. Mit der Webplattform stock3.com, der Analyse- und Trading-Software stock3 Terminal und der stock3 App bietet das Unternehmen einen eigens entwickelten One-Stop-Shop für Daten, Märkte und Services. Hier vereint stock3 - unter Einsatz Künstlicher Intelligenz - den gesamten Prozess von der Information über die Analyse bis zum Trading auf einer Plattform. Der Handel direkt auf stock3 wird den Nutzern durch die Multi-Brokerage-Schnittstelle der 100%-Tochter brokerize GmbH ermöglicht. Damit ist der "FinTech"-Vorreiter die Homebase für anspruchsvolle Trader und aktive Anleger. Neben Lösungen für Privatkunden ist die stock3 AG Anbieterin von lizenzbasierten Softwarelösungen und Schnittstellen-Angeboten für Banken, Broker und Medienhäuser. Die Aktie der stock3 AG (ISIN: DE000A0S9QZ8) ist im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert und unter anderem auf Xetra(R) handelbar. Weitere Informationen unter https://inside.stock3.com.

IR- & Presse-Kontakt

stock3 AG Nicole Krischker nicole.krischker@stock3.com

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      stock3 AG 
           Balanstraße 71b 
           81541 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 89 767369-123 
E-Mail:        ir@stock3.com 
Website:       www.stock3.com 
ISIN(s):       DE000A0S9QZ8 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1789371540613 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 14, 2026 03:39 ET (07:39 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – und die nächsten Gewinner des KI-Booms entdecken!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.