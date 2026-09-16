Freilassing (ots) -
Kunden nutzen ab sofort Analyse- und Tradingtools von stock3 direkt über ihr bestehendes Traders-Place-Depot
Der deutsche Online-Broker Traders Place erweitert sein Angebot für aktive Anleger: Ab sofort ist die Handelsplattform an das Finanzportal stock3 angebunden. Kunden können somit die umfangreichen Analyse- und Marktdaten von stock3 nutzen und gleichzeitig direkt über ihr bestehendes Traders-Place-Depot handeln.
Stock3 zählt zu den größten deutschsprachigen Finanzportalen für Trader und Anleger. Es bündelt Börsennews, Echtzeitkurse, Charts, Analysen, Marktindikatoren und Trading-Funktionen auf einer Website und in einer App. "Mit der Anbindung an stock3 erhalten unsere Kunden Zugang zu wichtigen Marktanalysen und leistungsstarken Handelswerkzeugen", sagt Ernst Huber, Gründer und CEO von Traders Place.
Weitere Infos und Fotos: www.pressefach.info/tradersplace
Pressekontakt:
Traders Place
Ernst Huber
Telefon: +49 (0)8654 682450
E-Mail: presse@tradersplace.de
Original-Content von: Traders Place GmbH & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171493/6353057
Kunden nutzen ab sofort Analyse- und Tradingtools von stock3 direkt über ihr bestehendes Traders-Place-Depot
Der deutsche Online-Broker Traders Place erweitert sein Angebot für aktive Anleger: Ab sofort ist die Handelsplattform an das Finanzportal stock3 angebunden. Kunden können somit die umfangreichen Analyse- und Marktdaten von stock3 nutzen und gleichzeitig direkt über ihr bestehendes Traders-Place-Depot handeln.
Stock3 zählt zu den größten deutschsprachigen Finanzportalen für Trader und Anleger. Es bündelt Börsennews, Echtzeitkurse, Charts, Analysen, Marktindikatoren und Trading-Funktionen auf einer Website und in einer App. "Mit der Anbindung an stock3 erhalten unsere Kunden Zugang zu wichtigen Marktanalysen und leistungsstarken Handelswerkzeugen", sagt Ernst Huber, Gründer und CEO von Traders Place.
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