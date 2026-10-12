PTA-News: stock3 AG: Künstliche Intelligenz beschleunigt Produktentwicklung - stock3 Content Hub und neue App gelauncht

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Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

stock3 AG: Künstliche Intelligenz beschleunigt Produktentwicklung - stock3 Content Hub und neue App gelauncht

München (pta000/12.10.2026/13:49 UTC+2)

Pressemitteilung

stock3 AG: Künstliche Intelligenz beschleunigt Produktentwicklung - stock3 Content Hub und neue App gelauncht

• KI-gestützte Neueinführungen und Weiterentwicklungen innovativer stock3-Features • stock3 Content Hub ergänzt redaktionelles Angebot durch sekundenschnell erstellte, hochwertige Inhalte • Launch der neuen stock3 App nach deutlich verkürzter Entwicklungszeit

München, 12.10.2026 - Die stock3 AG, Anbieterin einer Finanzmarktanalyse- und Tradingplattform, stellt weitere innovative Funktionen basierend auf Künstlicher Intelligenz vor. Mit dem stock3 Content Hub wurde ein ergänzendes Feature zur Unterstützung der Redaktion geschaffen. Und die neue stock3 App konnte nach stark verkürzter Entwicklungszeit gelauncht werden.

stock3 Content Hub als Ergänzung der Redaktion

Ein noch junges, aber bereits intensiv genutztes Feature unter Einbezug Künstlicher Intelligenz ist der stock3 Content Hub. Dieser erstellt in Sekundenschnelle hochwertigen Content samt passender Grafiken und Charts ohne Halluzinationen bei den Zahlen. Zur Überprüfung kommen Validatoren zum Einsatz, womit eine verlässliche Qualität garantiert werden kann. Und im Gegensatz zu anderen KI-Modellen, die ihre Informationen von diversen - darunter auch ungeprüften - Seiten ziehen, basieren die Inhalte des Content Hubs auf den eigenen belastbaren Finanzdaten und Experten-Analysen, wodurch sich stock3 einen klaren Vertrauensvorteil verschafft.

Ein weiterer Mehrwert: Zusätzliche qualitätsvolle Content-Formate wie tägliche Marktüberblicke, Social-Media-Monitorings sowie Auswertungen der Kursreaktion und Schätzungen aus der Vergangenheit lassen sich mithilfe des Content Hubs ebenfalls in kürzester Zeit erstellen. Und auf Basis der bereits bestehenden Technologie können weitere Entwicklungen zudem nun schnell umgesetzt werden.

Außerdem kann die KI den stock3-Experten insbesondere zu kritischen Zeitpunkten wie etwa in der Earnings Season vor allem bei der erstmaligen Aufbereitung von Nachrichten Arbeit abnehmen, wodurch sich die Börsenprofis verstärkt auf die Betreuung der Community sowie die Aufbereitung exklusiven Contents fokussieren können.

KI-unterstützte Entwicklung der stock3 App

Ebenfalls eine entscheidende Rolle spielte Künstliche Intelligenz bei der Entwicklung der neuen stock3 App. Dadurch konnte die Umsetzung nämlich von ursprünglich zwei geplanten Jahren auf acht Monate beschleunigt werden. Der Launch für iOS erfolgte vor wenigen Tagen, Android zieht in Kürze nach.

In Ansicht und Bedienbarkeit ergeben sich für die Userinnen und User keine entscheidenden Änderungen. Dafür kann mit der neuen App nun eine zuverlässige Stabilität gewährleistet werden. Darüber hinaus sind die Paid Content-Angebote noch leichter erreichbar, wodurch neue Kundengruppen erschließbar sind. Außerdem können starke Terminal-Features ohne großen Aufwand nun nach und nach auch in der App verfügbar gemacht werden. Und Weiterentwicklungen sowie Releases können dank KI-Unterstützung erheblich schneller erfolgen.

"Unsere jüngsten Launches zeigen, wie konsequent wir Künstliche Intelligenz entlang unserer gesamten Wertschöpfung einsetzen", sagt Robert Abend, Vorstand der stock3 AG. "So können wir am Beispiel der stock3 App unseren Kundinnen und Kunden schneller einen echten Mehrwert bieten. Und mit dem Content Hub verbinden wir die Geschwindigkeit der KI mit der Verlässlichkeit unserer eigenen Finanzdaten und der Expertise unserer Redaktion. Das schafft Vertrauen."

Über die stock3 AG

Die stock3 AG wurde im Jahr 2000 gegründet und ist ein unabhängiges Finanztechnologie-Unternehmen mit Sitz in München. Mit der Webplattform stock3.com, der Analyse- und Trading-Software stock3 Terminal und der stock3 App bietet das Unternehmen einen eigens entwickelten One-Stop-Shop für Daten, Märkte und Services. Hier vereint stock3 - unter Einsatz Künstlicher Intelligenz - den gesamten Prozess von der Information über die Analyse bis zum Trading auf einer Plattform. Der Handel direkt auf stock3 wird den Nutzern durch die Multi-Brokerage-Schnittstelle der 100%-Tochter brokerize GmbH ermöglicht. Damit ist der "FinTech"-Vorreiter die Homebase für anspruchsvolle Trader und aktive Anleger. Neben Lösungen für Privatkunden ist die stock3 AG Anbieterin von lizenzbasierten Softwarelösungen und Schnittstellen-Angeboten für Banken, Broker und Medienhäuser. Die Aktie der stock3 AG (ISIN: DE000A0S9QZ8) ist im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert und unter anderem auf Xetra(R) handelbar. Weitere Informationen unter https://inside.stock3.com.

IR- & Presse-Kontakt

stock3 AG Nicole Krischker nicole.krischker@stock3.com

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Aussender: stock3 AG Balanstraße 71b 81541 München Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 767369-123 E-Mail: ir@stock3.com Website: www.stock3.com ISIN(s): DE000A0S9QZ8 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart

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October 12, 2026 07:49 ET (11:49 GMT)