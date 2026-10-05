Zürich - Der Euro hat sich im Handelsverlauf am Montag etwas stabilisieren können. So notiert das Euro/Franken-Paar bei 0,9302, nachdem es am Morgen noch bis auf 0,9272 zurückgefallen war. Zum Vergleich: Vor einer Woche ging das Paar noch zu Kursen von bis zu 0,9460 über den Tisch. Auch zum US-Dollar hat sich der Euro bis gegen Mittag merklich erholt und kostet aktuell 1,1216 US-Dollar, nachdem er zuvor mit 1,1161 Dollar erstmals seit Mai 2025 wieder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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