Zürich - Nach einem zunächst etwas unentschlossenen Auftakt haben sich die Investoren am Montag am Schweizer Aktienmarkt mehrheitlich für Anschlusskäufe entschieden. Damit knüpft der Leitindex SMI an seine Kursgewinne vom Wochenschluss an. Als massgeblich treibende Kraft werten Börsianer den US-Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag. Mit den schwächer als erwartet ausgefallenen Daten fielen die «akuten Zinssorgen massiv und liessen die Wahrscheinlichkeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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