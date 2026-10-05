250.000 € (ca. 400.000 C$) als nicht rückzahlbarer Zuschuss

Deutliche Bestätigung des wirtschaftlichen Potenzials und der strategischen Bedeutung des Escacena-Projekts



VANCOUVER, British Columbia, Oct. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pan Global Resources Inc. ("Pan Global" oder das "Unternehmen") (TSX-V: PGZ; OTCQB: PGZFF; FRA: 2EU) freut sich bekanntzugeben, dass seine hundertprozentige spanische Tochtergesellschaft, Minera Sabina SLU, von der Generaldirektion für Energiepolitik und Bergbau des spanischen Ministeriums für ökologischen Wandel und demografische Herausforderungen einen nicht rückzahlbaren Zuschuss in Höhe von 250.000 € (ca. 400.000 C$) erhalten hat. Die Finanzmittel werden dazu verwendet, die Exploration im Rahmen des zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Escacena-Projekts ("Escacena") im iberischen Pyritgürtel in Südspanien voranzutreiben.

Highlights:

Kapitalzuführung ohne Verwässerungseffekt: Die 250.000 € stellen sofort verfügbares Kapital ohne Verwässerungseffekt dar, das direkt für die Exploration vor Ort im Rahmen des Escacena-Projekts vorgesehen ist.

Die 250.000 € stellen sofort verfügbares Kapital ohne Verwässerungseffekt dar, das direkt für die Exploration vor Ort im Rahmen des Escacena-Projekts vorgesehen ist. Begründung: Die Bewilligung der Fördermittel unterstreicht das wirtschaftliche Potenzial und die strategische Bedeutung des Escacena-Projekts für die regionale Wirtschaft

Die Bewilligung der Fördermittel unterstreicht das wirtschaftliche Potenzial und die strategische Bedeutung des Escacena-Projekts für die regionale Wirtschaft Geplante Arbeiten: Die Fördermittel dienen insbesondere der Unterstützung der anstehenden Arbeiten, darunter Kartierung, Bodenprobenentnahme, geophysikalische Untersuchungen und Diamantbohrungen, deren Beginn unverzüglich vorgesehen ist





"Wir danken der Generaldirektion für Energiepolitik und Bergbau für ihre nachdrückliche Unterstützung und finanzielle Förderung. Diese Förderinitiative unterstreicht zusammen mit anderen Programmen das starke Engagement für den Bergbausektor in Spanien, um die Versorgung mit kritischen Metallen für das künftige Wirtschaftswachstum sicherzustellen", erklärte Tim Moody, President und CEO von Pan Global Resources. "Diese Investition ermöglicht es uns, unseren Explorationszeitplan in Escacena zu beschleunigen und unsere Kernziele voranzutreiben, ohne dass es zu einer Verwässerung für unsere Aktionäre kommt."

Die Auszeichnung für Pan Global unterstreicht das langjährige Engagement Spaniens für die Explorationsbranche, die für den Ausbau seiner Vorkommen an kritischen Mineralien durch neue Entdeckungen von entscheidender Bedeutung ist. Das 14.753 Hektar große Escacena-Projekt ist das Vorzeigeprojekt von Pan Global. Bislang wurden zwei Lagerstätten bei Escacena Nord entdeckt, und das äußerst vielversprechende Grundstück Escacena Süd weist mehr als ein Dutzend geophysikalische Ziele auf, die untersucht werden sollen. Die Erkundung der vorrangigsten Ziele in Escacena Süd wird beginnen, sobald die erforderlichen Genehmigungen vorliegen.

Aktuelle Explorationsaktivitäten

Derzeit finden Bohrarbeiten statt, um die Mineralressource Cañada Honda bei Escacena Nord zu erweitern. Auch in Escacena Nord werden die geophysikalischen Untersuchungen, die geochemischen Probenahmen und die geologischen Erkundungsprogramme fortgesetzt, um weitere Bohrziele zu identifizieren. Die Ergebnisse für die erste Bohrung aus dem diesjährigen Bohrprogramm in Cañada Honda werden bekannt gegeben, sobald sie vorliegen.

Auf dem vielversprechenden Grundstück "Escacena South" wurde kürzlich eine elektromagnetische und magnetische Vermessung aus dem Hubschrauber abgeschlossen. Eine eingehende Auswertung der Umfrageergebnisse trägt zur Festlegung der Bohrziele bei. Die Ergebnisse der Umfrage werden veröffentlicht, sobald die Auswertung abgeschlossen ist.

Derzeit ist zudem eine Bohranlage im Cármenes-Projekt des Unternehmens in Nordspanien im Einsatz, um das Zielgebiet "Providencia" zu untersuchen.

Über Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. exploriert aktiv kupferreiche Mineralvorkommen sowie Gold und weitere Metalle. Kupfer verfügt über überzeugende Angebots- und Nachfragefundamentaldaten und bietet als Schlüsselrohstoff für die weltweite Elektrifizierung und Energiewende attraktive langfristige Preisaussichten. Auch Gold erreichte im Jahr 2026 Rekordpreise.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Escacena-Projekt, das die Kupfer-Zinn-Gold-Mineralressourcen von La Romana und Cañada Honda umfasst, befindet sich in dem ertragreichen Bergbaugebiet, das als iberischer Pyritgürtel im Süden Spaniens bekannt ist. Dort sorgen eine positive Bilanz bei der Genehmigungsvergabe, eine hervorragende Infrastruktur, Fachkompetenz im Bergbau sowie die Unterstützung der Europäischen Kommission für Kupfer als strategischen Rohstoff gemeinsam dafür, dass diese Region als erstklassiger Standort mit geringem Risiko für Bergbauinvestitionen gilt.

Das zweite Projekt des Unternehmens, Cármenes in Nordspanien, befindet sich ebenfalls in einer Region mit langer Bergbautradition und sehr guter Infrastruktur. Das Unternehmen hat kürzlich eine neue Goldentdeckung am ersten von vielen Zielen gemacht, die in diesem Projektgebiet untersucht werden sollen.

Das Team von Pan Global vereint erfahrene Fachkräfte aus den Bereichen Exploration, Entdeckung, Projektentwicklung und Bergbaubetrieb. Pan Global Resources verpflichtet sich zu einem sicheren und verantwortungsvollen Handeln mit größtmöglichem Respekt für die Umwelt und die Gemeinden, mit denen das Unternehmen zusammenarbeitet. Das Unternehmen ist Mitglied des Global Compact der Vereinten Nationen und richtet sein Handeln an dessen Grundsätzen aus.

Qualifizierte Personen

Álvaro Merino, Vice President Exploration bei Pan Global Resources und eine qualifizierte Person im Sinne des National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Merino ist nicht unabhängig vom Unternehmen.

Um mehr über Pan Global Resources zu erfahren, besuchen Sie bitte den "Curation Connect Pan Global"-Präsentationsbereich des Unternehmensund entdecken Sie die durch KI generierten Antworten auf Ihre Anfragen.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Jason Mercier, VP Investor Relations und Kommunikation

jason@panglobalresources.com / investors@panglobalresources.com

Tel.: +1-236-886-9518

www.panglobalresources.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen, die nicht ausschließlich historische Tatsachen betreffen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu zählen insbesondere Aussagen über zukünftige Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Aussagen zu geplanten Explorationsmaßnahmen, zur Möglichkeit, historische Mineralressourcenschätzungen zu verifizieren oder umzuwandeln, sowie zum potenziellen Umfang oder zur Kontinuität der Mineralisierung im Rahmen des Projekts. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und die tatsächliche Geschäftsentwicklung des Unternehmens wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen; dazu zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit Explorationsergebnissen, der Überprüfbarkeit historischer Daten, Genehmigungsverfahren, der Finanzierung, Rohstoffpreisen und der allgemeinen Wirtschaftslage. Das Unternehmen hält die in den zukunftsgerichteten Informationen dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebrachten Erwartungen für angemessen. Es kann jedoch nicht gewährleisten, dass sich diese Erwartungen als zutreffend erweisen. Leser sollten sich daher nicht unangemessen auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Zu den Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, behördliche, umweltbezogene und technologische Faktoren, die sich auf die Geschäftstätigkeit, die Märkte, die Produkte und die Preise des Unternehmens auswirken können. Leser werden auf die Risikohinweise im Lagebericht des Unternehmens zu seinen geprüften Jahresabschlüssen verwiesen, die bei der British Columbia Securities Commission eingereicht wurden.

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