Die Nvidia-Aktie gehört bekanntlich zu den größten Profiteuren des weltweiten KI-Booms. Bis 2030 könnte der Kurs jedoch je nach Entwicklung der KI-Investitionen sowohl deutlich fallen als auch auf rund 625 US-Dollar steigen. An der Börse wird Nvidia derzeit mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,6 Billionen US-Dollar bewertet. Damit sind bereits sehr hohe Erwartungen an das künftige Wachstum eingepreist, weshalb die Entwicklung der Gewinne und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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