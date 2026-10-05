Wie lange brauchen die Verteilnetzbetreiber, um nach der Registrierung einer Photovoltaik-Anlage im Marktstammdatenregister die Netzanschlussprüfung vorzunehmen? Das hat jetzt das Berliner Installationsunternehmen GFK Solar untersucht. Danach liegt der bundesweite Medianwert der 609 betrachteten Netzbetreiber bei 80 Tagen. Die Spannweite ist enorm: Die Stadtwerke Fröndenberg Wickede benötigen für die Prüfung im Schnitt nur einen Tag, Verteilnetz Plauen dagegen 364 Tage. Unter den größten Netzbetreibern waren Netze BW mit 12 Tagen und Bayernwerk mit 41 Tagen überdurchschnittlich schnell; Westnetz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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